Врач Мещерякова связала пристрастие к кофе с нехваткой витаминов в организме

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова: употребление большого количества кофе может лишить организма нужных ему витаминов.Врач Мещерякова заявила в комментарии «Известиям», что человеческий организм может испытывать нехватку витаминов из-за влияния вредных привычек и других факторов в образе жизни человека. В частности, диетолог связала с нехваткой витаминов в организме пристрастие к кофе, и посоветовала не употреблять напиток больше двух чашек в день.«Употребление более двух чашек кофе в день обезвоживает организм. Вместе с жидкостью выводится большое количество минералов, водорастворимых витаминов», - предупредила специалист.Татьяна Мещерякова добавила, что избыток употребляемого кофеина, действующего как диуретик, влияет на снижение уровней витаминов С и группы В. Она подчеркнула, что ежедневно человеческий организм должен получать минимум полтора литра воды. При меньшем количестве снижается скорость меттаболических процессов и ухудшается усвоение полезных компонентов из пищи, таких как витамины, минералы и ферменты.Мещерякова отметила, что нехватка витаминов может объясняться их плохим усвоением – это в том числе может происходить из-за склонности к перееданию. Кроме того, организм лишается витаминов под воздействием токсинов из табачного дыма.«Курение ведет к полному разрушению витамина С и снижению усвоения витамина А», - предупредила врач.Дополнительно эксперт сообщила, что снижение ресурсности организма и потерю витаминов могут обуславливать неправильный режим дня и недосып.«Без пересмотра и изменений образа жизни витаминные добавки работать не будут», - обратила внимание врач.

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