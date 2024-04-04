Диета при ревматических болезнях: ешьте глютен и чеснок, не надейтесь на витамины

Эти правила питания от ревматологов не заменят лекарств, но они могут повлиять на течение ревматического заболевания.Ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева — все это лишь малая часть из длинного списка ревматических болезней, при которых из-за иммунных нарушений поражается соединительная ткань.Помимо лекарственной терапии важное значение для больных, страдающих ревматическими заболеваниями, является диета.«Диета способна модулировать иммунный и воспалительный ответ, а также изменить сердечно-сосудистый риск», — говорят врачи.Поэтому французское общество ревматологов сформулировало принципы питания для пациентов с ревматическими болезнями.1. Снизьте весЭто поможет контролировать активность ревматического заболевания.«Исследование показало, что пациенты, потерявшие более 5% массы тела, имели в четыре раза большую вероятность достижения МАБ — минимальной активности болезни», — говорят ревматологи.Кроме того, похудение полезно для сердечно-сосудистой системы, которая особенно страдает у пациентов с ревматическими заболеваниями.2. Не отказывайтесь от глютенаУпотребление продуктов, содержащих глютен, снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.3. Не голодайте и не отказывайтесь от мясаНет данных, что голодание или вегетарианская диета как-либо облегчают суставные симптомы.4. Не отказывайтесь от молочных продуктовПри ревматических болезнях повышается риск остеопороза. Молочные продукты — это основной диетический источник кальция, который влияет на минеральную плотность костей.Врачи советуют отдавать предпочтение кисломолочным продуктам, которые легче усваиваются. Так, в одном исследовании говорится, что при частом употреблении кисломолочных продуктов, риск перелома бедра снижается на 13%.5. Добавьте омегу-32-3 грамма рыбьего жира в день помогают облегчить симптомы с ревматоидным артритом и другими ревматическими заболеваниями.6. Питайтесь по средиземноморской диетеОна облегчает суставные симптомы и значительно снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Так, одно из исследований, в котором участвовало 7447 сердечников, показало: средиземноморская диета с добавлением оливкового масла сокращает частоту сердечно-сосудистых катастроф на 30%.7. Не надейтесь на витамины«Нет смысла назначать витамины (B9, D, E, K) или микроэлементы (селен и цинк) при ревматических заболеваниях. Однако достаточный уровень витамина D по-прежнему играет роль в предотвращении или лечении риска переломов в случае его дефицита», — говорят французские ревматологи.8. Не ждите эффекта от пробиотиковВрачи не рекомендуются использовать пробиотики для контроля активности ревматических болезней. Подтвержденных данных об их эффективности пока нет.9. Налегайте на специиНекоторые добавки (шафран, корица, чеснок, имбирь, сезамин, концентрат граната), которые обладают противовоспалительными свойствами, помогают снизить активность ревматоидного артрита.Ревматологи подчеркивают: диета не заменит медикаментозное лечение, однако она дополняет терапию. Если же у пациента есть другие рекомендации по питанию, которые относятся к сопутствующим болезням, нужно следовать им и дальше.

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