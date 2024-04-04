Дерматолог перечислила заболевания, приводящие к появлению перхоти

Риск развития перхоти повышается на фоне сахарного диабета, иммунодефицита и дерматологических заболеваний, предупредила врач-дерматовенеролог Анна Захарова. Специалист уточнила, что сильное шелушение кожи головы часто связано с экземой, псориазом и лишаем.Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита. Также сильное шелушение кожи головы могут сопровождать такие дерматологические заболевания, как себорейный дерматит, экзема, псориаз, атопический и контактный дерматит, ихтиоз и стригущий лишай, — пояснила врач.Зачастую возникновение перхоти связано с хроническими стрессами и изменениями гормонального фона. Также важно обратить внимание на питание и уход за кожей головы. Чрезмерное мытье, частое расчесывание и использование некоторых косметических продуктов вызывают шелушение кожи головы, отметила Захарова. Кроме того, влияет и генетическая предрасположенность. Врач добавила, что чаще от перхоти страдают мужчины.Врач-дерматолог Светлана Петрова ранее рассказала, что в некоторых случаях возникновение акне у женщин может быть связано с переизбытком мужских гормонов. По ее словам, в такой ситуации также могут наблюдаться выпадение волос и нерегулярность менструального цикла.

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