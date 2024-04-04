Как избежать сахарного диабета? Врач назвала простые правила
Профилактика диабета
Следить за весом. Индекс массы тела (ИМТ) не должен быть выше 25. В случае превышения этой отметки сильно возрастает риск диабета 2-го типа.
Быть физически активным. Каждый день нужно заниматься минимум 30 минут. При этом на пользу пойдёт каждый шаг: ходите во время разговора по телефону, дома выбирайте лестницу вместо лифта, ездите на работу на велосипеде.
Правильно питаться. Лучше всего — средиземноморская диета. Она нейтрализует нарушения в метаболизме сахара и жиров. Ешьте побольше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. А вот соли и сахара в рационе должно быть минимум.
Пить кофе. По словам Гуреевой, он оказывает защитное действие и тем самым снижает риск развития диабета.
Высыпаться. В целом полезнее всего спать с 23:00 до 7:00–8:00.
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