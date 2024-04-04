Диетолог Мещерякова: кофе мешает усвоению витаминов

Для лучшего усвоения витаминов следует отказаться от избыточного употребления кофе. Сделать это россиян призвала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна МещеряковаПо словам эксперта, употребление более двух чашек кофе в день обезвоживает организм. Вместе с жидкостью выводится большое количество минералов, водорастворимых витаминов (В и С). Кроме того, витамины группы В теряют активность, вступая в реакцию с компонентами кофе (танинами).Мещерякова добавила, что потребление менее 1-1,5 литра воды в день считается хроническим обезвоживанием, которое способствует снижению процессов метаболизма, снижает скорость, а также качество расщепления и усвоения качественной здоровой пищи и содержащихся в ней полезных компонентов — витаминов, минералов и ферментов.Усвоению витаминов также мешает переедание. Негативное влияние оказывает и курение, которое ведет к полному разрушению витамина С и снижению усвоения витамина А. Кроме того, хронический недосып и неправильный режим дня снижают ресурсность организма и приводят к потере ценных компонентов.Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала, какие еще факторы мешают правильному усвоения витаминов.Нарушения пищеварения могут быть вызваны различными факторами и состояниями, которые могут затруднить нормальное пищеварение и, следовательно, усвоение витаминов:Заболевания желудочно-кишечного тракта"Язвенная болезнь, гастрит, хронические воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона или язвенный колит, могут нарушить процессы пищеварения, уменьшив площадь поглощения витаминов в кишечнике", - говорит Алисова.Дисфункция печени или поджелудочной железыПечень и поджелудочная железа играют ключевую роль в пищеварении и обработке пищи."Недостаточность этих органов может снизить выработку пищеварительных ферментов и желчи, что затруднит расщепление и поглощение питательных веществ, включая витамины".Неправильное приготовление пищиНекоторые витамины, особенно термолабильные витамины, такие как витамин С и группа B, могут разрушаться при неправильной обработке или приготовлении пищи. Например, длительное кипячение овощей может привести к потере водорастворимых витаминов.Индивидуальные особенностиУ некоторых людей могут быть генетические аномалии или нарушения обмена веществ, которые могут препятствовать усвоению определенных витаминов. Например, у людей с генетическими мутациями, влияющими на образование или активацию ферментов, может наблюдаться дефицит витаминов, даже при их достаточном поступлении с пищей.Взаимодействие с другими веществамиНекоторые вещества, такие как алкоголь или определенные лекарственные препараты, могут влиять на усвоение или метаболизм витаминов в организме."Например, алкоголь может повреждать ткани пищеварительной системы и уменьшать способность организма усваивать некоторые витамины, такие как витамин B12".

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