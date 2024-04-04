Какой график работы полезен для здоровья?

Новое исследование показало, что график работы, выходящий за пределы стандартного (с 9.00 до 18.00, с 8.00 до 17.00 и т.п.) даже у молодых людей может быть связан с ухудшением здоровья в зрелом возрасте.Уже доказано многими исследованиями, что ненормированный график работы может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, а также на социальную и семейную жизнь. Цель новой работы — выявление долгосрочной перспективы, как график работы на протяжении всей трудовой жизни человека влияет на его здоровье в среднем возрасте.Авторы использовали данные Национального лонгитюдного опроса молодежи-1979 (NLSY79), который включает данные о более чем 7000 человек в США за 30 лет, чтобы выяснить, связаны ли модели занятости в молодом возрасте со сном, физическим и психическим здоровьем в 50 лет.В результате оказалось, что имеющие нестабильный график работы даже много лет назад отличались более низким качеством сна и чаще сообщали о симптомах депрессии в возрасте 50 лет — по сравнению с людьми, которые на протяжении всей своей трудовой карьеры, в основном, работали в традиционное дневное время.Таким образом, авторы делают вывод, что нестабильный график работы может быть связан с плохим сном, физической усталостью и эмоциональным истощением, а также располагает к нездоровому образу жизни. Исследование также доказывает, что положительное и отрицательное влияние графика работы на здоровье может накапливаться в течение жизни.

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