Диетолог Гинзбург рассказал, чем опасен апельсиновый сок, нутрициолог Строков назвал 4 варианта замены

Соки всегда ассоциировались с здоровым образом жизни, особенно апельсиновый - самый популярный среди потребителей.Существует миф, особенно распространенный среди сторонников здорового питания, о том, что полезными являются только свежевыжатые соки, в то время как восстановленные, упакованные в коробки, приносят вред.Но почему же у людей закрепилось мнение, что фрукт полезен, а сок из него - нет? Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объясняет этот парадокс:"Изначально апельсины и их сок кажутся одинаково полезными. Но недавние исследования показали, что полезность исходит от самого фрукта, а вредность - от его сока. Особенно это актуально для людей старше 40 лет, страдающих хроническими заболеваниями, ожирением, метаболическим синдромом. Употребление сока ускоряет процессы старения организма".Ни свежевыжатый, ни восстановленный соки не могут заменить пользы, которую приносит апельсин как фрукт. Однако можно улучшить полезность соков, добавляя к ним другие фрукты, кисломолочные продукты, а также богатые клетчаткой злаки, семена, хлопья. Такие комбинации замедляют всасывание сахаров, отмечает Гинсбург.Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал, чем заменить апельсиновый сок."При приготовлении сока из апельсинов фиброзная часть плода обычно удаляется, что означает, что сок содержит меньше пищевых волокон, чем цельный апельсин. Пищевые волокна важны для здоровья пищеварительной системы, уровня сахара в крови и насыщения. Существует множество заменителей для апельсинового сока, которые могут предложить разнообразные вкусовые и питательные характеристики", - говорит Строков.Строков назвал 4 альтернативы:Фруктово-овощные смузиПриготовление смузи из свежих или замороженных фруктов — это отличный способ получить много питательных веществ, включая витамины, минералы и пищевые волокна. Вы можете смешивать различные фрукты, добавлять йогурт или молоко для более кремовой текстуры, а также добавлять зелень, такую как шпинат или кале, для дополнительного питания.Водные напитки с добавлением фруктовВы можете добавить свежие фрукты, такие как лимон, лайм или ягоды, в воду, чтобы придать ей натуральный фруктовый вкус без лишнего сахара."Это освежающий и низкокалорийный способ утолить жажду".Чай или травяные напиткиЧай или травяные напитки могут быть другой замечательной альтернативой для апельсинового сока. Вы можете выбрать чай с фруктовыми добавками, такими как зеленый чай с лимоном или мятой, или наслаждаться травяным чаем, таким как ромашка или перечная мята.Коктейли на основе молочных продуктовЕсли вы предпочитаете более насыщенные напитки, вы можете приготовить коктейли на основе молока или йогурта с добавлением фруктов или ягод."Например, клубничный банановый коктейль или манго-персиковый йогуртовый коктейль могут быть отличной альтернативой апельсиновому соку".Выбор заменителя для апельсинового сока зависит от ваших вкусовых предпочтений, питательных потребностей и целей по здоровому образу жизни.

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