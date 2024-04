Scientific Reports: медики КНР выявили связь между депрессией и изжогой

Согласно исследованию, проведённому в The Third People’s Hospital of Chengdu (КНР) и опубликованному на портале Scientific Reports, обнаружена связь между тревогой, депрессией и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ, изжога). Это исследование, проведенное среди 518 человек, предоставляет более глубокое понимание взаимосвязи между психологическим состоянием и заболеванием ЖКТ.Многие предыдущие исследования показывали связь между психиатрическими симптомами, особенно тревогой и депрессией, и ГЭРБ. Однако точная природа этой связи оставалась неопределенной до настоящего времени.В рамках этого исследования ученые провели круглосуточный мониторинг pH участников и оценили их психологическое состояние с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Результаты показали статистически значимые различия в уровнях тревоги в зависимости от пола и в группах депрессии с учетом возраста и уровня образования.Дальнейший анализ выявил положительную корреляцию между тяжестью тревоги и депрессии и результатами мониторинга pH. То есть, участники с более высоким уровнем тревоги и депрессии также имели более высокую частоту ГЭРБ.По словам исследователей, более высокий уровень тревоги был связан с более высоким уровнем ГЭРБ. Например, участники с легкой тревогой имели статистически значимую связь с более высокой частотой ГЭРБ по сравнению с теми, у кого тревоги не было. Аналогичные тенденции наблюдались и для уровня депрессии.Другие факторы, такие как пол (мужчины были более подвержены ГЭРБ, чем женщины), индекс массы тела и возраст, также оказали влияние на вероятность развития ГЭРБ.Эти результаты могут помочь улучшить лечение ГЭРБ, учитывая психосоматические аспекты, а также предоставить основу для разработки психологических или фармакологических вмешательств для пациентов с этим заболеванием в будущем.

