Кето-диета помогает лечить биполярное расстройство и шизофрению

Согласно новому исследованию, отказ от углеводов может уменьшить симптомы биполярного расстройства и шизофрении.В небольшом пилотном исследовании с участием 21 взрослого (16 с биполярным расстройством, 5 с шизофренией) исследователи обнаружили, что четырехмесячная диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров улучшила показатели психического здоровья большинства участников.Участники также в среднем потеряли 10% массы тела, снизили кровяное давление и улучшили показатели сна и удовлетворенности жизнью.Многие современные лекарства от биполярного расстройства и шизофрении сопряжены с повышенным риском резистентности к инсулину и ожирения.С другой стороны, кетогенная диета может помочь людям, сидящим на диете, похудеть. Он исключает распространенные продукты с высоким содержанием углеводов, такие как хлеб, макароны, рис и крупы, и поощряет продукты с высоким содержанием жиров, такие как сыр. В мире медицины его иногда рекомендуют людям, страдающим эпилепсией, поскольку нейроны головного мозга, питаемые кетонами (побочный продукт жира), по-видимому, дают меньшие сбои, чем нейроны, питаемые глюкозой (побочный продукт углеводов).Заинтересовавшись тем, может ли диета принести пользу пациентам с биполярным расстройством и шизофренией, а также снизить уровень ожирения, исследователи из Стэнфордского медицинского университета набрали 21 взрослого, чтобы попробовать ее в течение 4 месяцев.«Доказано, что кетогенная диета эффективна при резистентных к лечению эпилептических припадках за счет снижения возбудимости нейронов головного мозга», — сказал Шебани Сетхи из Стэнфордского медицинского университета. «Мы подумали, что стоит изучить этот метод лечения в психиатрических условиях».У всех участников было диагностировано одно из двух психических расстройств, и они либо имели избыточный вес, либо имели метаболические отклонения, такие как непереносимость глюкозы.После четырех месяцев соблюдения диеты с низким содержанием углеводов, умеренным содержанием белка и высоким содержанием жиров участников обследовали, чтобы проверить уровень их психического здоровья и ожирения. Всего 14 участников считались полностью соблюдающими диету (соблюдали кетоновую диету более 80% времени), 6 были классифицированы как полусоблюдающие (соблюдали диету 60-80% времени) и 1 не придерживался диеты (соблюдал диету менее 50% времени).Первоначально 29% участников когорты соответствовали критериям метаболического синдрома — группы проблем со здоровьем, которые подвергают человека высокому риску развития диабета 2 типа. По истечении четырехмесячного периода ни один из участников не соответствовал критериям.«Мы наблюдаем огромные изменения», — сказал Сетхи. «Даже если вы принимаете антипсихотические препараты, мы все равно можем обратить вспять ожирение, метаболический синдром и резистентность к инсулину. Я думаю, это очень воодушевляет пациентов».В среднем участники потеряли 10% массы тела, уменьшили окружность талии на 11% и имели более низкое кровяное давление, индекс массы тела, уровень триглицеридов, сахара в крови и резистентность к инсулину.Преимущества для показателей психического здоровья участников были еще более поразительными.В среднем участники улучшили свои показатели на 31% по стандартной психиатрической оценке психических заболеваний, известной как глобальная клиническая шкала впечатлений. Около трех четвертей группы показали клинически значимое улучшение общего психического здоровья. Группа также сообщила об улучшении сна и большей удовлетворенности жизнью.«Участники сообщили об улучшении своей энергии, сна, настроения и качества жизни», — сказал Сетхи. «Они чувствуют себя более здоровыми и полными надежд».Некоторые свидетельства участников говорят сами за себя.«Честно говоря, это может спасти много жизней, оно спасло мою», — сказал один из участников. «Меня бы не было здесь сегодня, если бы не Кето. Это очень помогло мне стабилизировать настроение».Сети и ее коллеги говорят, что результаты их пилотного исследования должны стимулировать дополнительные исследования в развивающейся области «метаболической психиатрии», учитывая долю пациентов с психическими расстройствами, нуждающихся в альтернативном лечении.«Многие из моих пациентов страдают от обоих заболеваний, поэтому мне хотелось посмотреть, смогут ли им помочь метаболические вмешательства», — сказала она. «Они ищут дополнительной помощи. Они просто хотят чувствовать себя лучше».

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