Держитесь от него подальше: чем опасен тающий весной снег

Прикасаться необязательно. Даже просто гуляя рядом со старыми сугробами, можно заработать проблемы со здоровьем.Несколько лет назад в Петербурге произошел комичный случай. Женщина пожаловалась властям на уборку снега в январе, а ответ от коммунальных служб получила в апреле, когда снег растаял сам.К сожалению, уборка снега — наша вечная проблема. И если дороги с тротуарами еще стараются побыстрее почистить, то на газонах грязный снег может лежать до майских праздников. А между тем это очень вредно для человека, животных и растений.Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета«Снег — это хороший сорбент. На него налипают всевозможные загрязнения, находящиеся в воздухе», — рассказывает биолог Мария Комбарова.С помощью снега можно выяснить, насколько загрязнен воздух. Когда его отправляют на анализ, смотрят, сколько грязи приходится на 1 литр снега.Так, в начале декабря только что выпавший снег содержит от 0,2 до 2 граммов загрязняющих веществ на литр. Цифры не страшные, но лишний раз показывают, что даже свежий снег есть нельзя.К концу зимы показатель загрязнения в десятки раз увеличивается.«Снежинки, падая на землю, собирают вредные частицы из воздуха, и доля загрязняющих веществ возрастает до 30 граммов, — говорит Мария Комбарова. — А тот снег, который копится на обочинах, содержит до 100 граммов грязи на 1 литр».Какие вещества находят в снегуЕсли рядом с городом есть предприятия химической промышленности, тяжелой металлургии и нефтепереработки, загрязняющие вещества так или иначе попадают в воздух. Значимая их часть смешивается со снегом. В составе осадков находят аммиак, формальдегид, сероводород, хлорид и фторид водорода, фенолы. Из-за ТЭЦ в воздух попадает диоксид азота, сажа и взвешенные вещества (пыль, зола и другие продукты горения).Но большая часть выбросов в атмосферу (до 70%) приходится на транспорт. В воздух попадают оксиды углерода и азота, бензпирен, сажа, диоксиды серы и др.Чем это опасноЕсли вам кажется, что воздух весной стал грязнее, то вам не кажется.«Когда снег начинает таять, все эти вещества в виде пыли разносятся ветром и оседают на асфальте, автомобилях, стенах домов, окнах, шторах, подоконниках, одежде и коже человека, — говорит биолог. — Особо сильно это ощущают аллергики. Появляются проблемы с дыханием, учащаются приступы астмы, обостряется экзема. У детей начинают слезиться глаза».Как обезопасить себя и питомцаМойте руки и лицо сразу же, как вернетесь с улицы.Протирайте подоконник каждые 3-4 дня.Стирайте шторы раз в две недели.Следите за детьми и животными во время прогулки.Купите питомцу обувь. Из-за едких противогололедных реагентов на подушечках лап появляются ранки и трещины, через которые может попасть инфекция.Чаще мойте питомца. Весной взвешенные вещества и пыль, копившиеся в снегу, разносятся ветром и оседают на шерсти животных. Протирайте глаза и слизистые оболочки, чтобы не появилось раздражение.По словам эксперта, если дети или домашние животные проглотят свежевыпавший снег, отравление химикатами маловероятно, их там не так много. Однако на поверхности снега могут жить болезнетворные кишечные палочки и грибы, а это уже реальная опасность.Есть еще соли тяжелых металлов. Они на снегу незаметны, но при этом очень токсичны.Чем грязный снег опасен для природы«Не в каждом городе есть полигон для вывоза снега, где бы его плавили и очищали. Поэтому снег с тротуаров скидывают на газоны, и это меняет состав почвы. Впоследствии на газонах появляются пожелтевшие проплешины. Деревья и кустарники становятся ослабленными, чаще подвергаются вирусным и грибковым заболеваниям», — говорит Мария Комбарова.Талые воды несут вредные частицы и в водоемы. Однако часть грязи принимают на себя растения, которые растут вдоль берегов.«Важно, чтобы на экосистему рек не оказывалось лишнее давление — например, сливом недоочищенных хозяйственно-бытовых вод. Тогда при отсутствии дополнительной нагрузки микрофлора малых рек способна справиться с талым грязным снегом», — считает эксперт.

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