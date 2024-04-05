Эндокринолог Терушкин связал ночные пробуждения с опасным сбоем циркадных ритмов

Эндокринолог Роман Терушкин рассказал о нарушениях сна, которые обуславливаются сбоем циркадных ритмов, требующим обращения к врачу.Многие люди жалуются на плохой сон или бессонницу. Эндокринолог Терушкин сообщил, что хронический недостаток сна оказывает на здоровье людей значительное негативное влияние. Его последствиями становятся излишнее напряжение нервной системы, ухудшение функций головного мозга и подверженность дегенеративным патологиям, снижение иммунитета, гормональные дисбалансы.«Во время сна в организме происходят критически важные процессы: нормализуется и восстанавливается работа всех систем тела, перезагружается нервная система, улучшаются функции памяти и иммунитет», - отметил Роман ТерушкинВрач отметил, что невозможность полноценно высыпаться может вызываться проблемами, коррекцией которых должны заниматься профессиональные медики. Та же бессонница может принять форму, не поддающуюся самостоятельным попыткам человека вернуть нормальный сон. Терушкин назвал признаки нарушений сна, которые указывают на их серьезность и необходимость обращаться за помощью к врачу.В частности, таким признаком является невозможность уснуть в течение 20 минут после укладывания в постель, даже несмотря на усталость и сонливость. Еще один опасный знак – это несвоевременное, слишком раннее пробуждение. Другой признак – ночные пробуждения.«Пробуждения посреди ночи: сон не должен прерываться ради подъемов в туалет или походов к холодильнику», - указал специалист.По словам эксперта, неоднократное повторение этих проблем в течение недели на протяжении трех месяцев – знак того, что нужно обращаться к врачам. Терушкин связал регулярные преждевременные и ночные пробуждения с опасным сбоем циркадных ритмов.«Скорее всего, это означает, что из-за хронического стресса организм настолько истощился, выделяя бесконечное количество кортизола, что сбились циркадные ритмы», - пояснил эндокринолог.

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