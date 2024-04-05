Scientific Reports: отцы реже бездетных мужчин страдают от проблем с почками

У бездетных мужчин чаще наблюдаются нарушения работы почек.Ученые проанализировали данные 5,5 тысяч бездетных мужчин и шести тысяч отцов. Бездетные с большей вероятностью страдали от низкой скорости клубочковой фильтрации и протеинурии (наличия белка в моче) — признаков сниженной функции почек. Результат не зависел от возраста, социально-экономического статуса или традиционных факторов риска болезней почек (гипертонии, диабета и метаболического синдрома).Результаты означают, что мужчины с проблемами с зачатием могут нуждаться в регулярной оценке работы почек. Также они согласуются с выводами других исследований, которые обнаружили связь между бесплодием и повышенным риском различных заболеваний.До этого ученые нашли новый способ проверки простаты на рак. Для этого они предложили рассчитывать показатель на основе данных анализа крови и МРТ. Его значения покажут, нужна ли мужчине биопсия.

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