Врач Торопыгина включила кисломолочные продукты в топ-5 помогающих похудеть

Диетолог Ирина Торопыгина составила топ-5 продуктов, эффективно способствующих похудению.Весна – хороший повод заняться фигурой и избавиться от лишних килограммов. Одним из наиболее результативных способов добиться этого является коррекция рациона: в нем должно быть меньше продуктов, стимулирующих жироотложение, и больше таких, которые положительно влияют на обмен веществ, уровни сахара и инсулина, аппетит. Врач Торопыгина поделилась их списком: в топ-5 помогающих похудеть продуктов медик включила маложирные натуральные несладкие кисломолочные продукты. По словам эксперта, с их употреблением в организм попадают бактерии, благотворно влияющие на состояние кишечной микрофлоры и процессы пищеварения.«В кисломолочных продуктах содержится молочный протеин: он ускоряет жировой метаболизм, из-за чего быстрее происходит расходование жировой прослойки», - добавила Торопыгина.Также в топ помогающих похудеть продуктов врач включила корицу, грейпфруты, имбирь, ананас.Специалист объяснила, что корица обладает свойством снижать уровень сахара в крови, препятствуя тем самым преобразованию углеводов в жир. Грейпфруты являются богатым источником пектина, нормализующего выработку инсулина, а имбирь – источником гингерола и шогаола, веществ-активаторов метаболизма.В свою очередь, вошедший в топ-5 помогающих похудеть продуктов ананас содержит (помимо других полезных веществ) фермент бромелайн, под влиянием которого организм интенсивнее расщепляет жиры.

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