Названы способы предотвратить развитие деменции

Активный образ жизни может помочь защитить мозг от старческой деменции, уверена профессор геронтологии в Королевском колледже Лондона Клэр Стивс. Она дала несколько советов, как предотвратить болезнь.По словам Стивс, в профилактике деменции наилучшие результаты показывают тренировки с отягощением, пользу при этом приносит любая физическая активность.«Чтобы улучшить свое когнитивное здоровье, вы должны делать больше упражнений, чем делаете сейчас, если только вы не олимпийский спортсмен», – сообщила специалист изданию HuffPost.Если же человек не занимается спортом и у него сидячая работа, то лучше всего начинать физическую нагрузку с ходьбы. Оптимальная продолжительность пешей прогулки составляет не менее 45 минут. Кроме того, гулять необходимо не реже, чем три раза в неделю.

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