Диетолог Мосли посоветовал отказаться от сладких каш и выпечки на завтрак, чтобы похудеть

Чтобы успешно похудеть, нужно перестать употреблять на завтрак продукты, богатые простыми углеводами, включая сладкие каши и выпечку; таково мнение диетолога Майкла Мосли.Известный британский диетолог Майкл Мосли сообщил изданию Daily Mirror, что люди, желающие похудеть, должны отказаться от употребления на завтрак продуктов, вызывающих «приливы сахара», поскольку повышение его уровня провоцирует вспышки сильного голода. Мосли посоветовал отказаться от сладких каш и выпечки на завтрак, чтобы похудеть. По его словам, их употребление на пустой желудок может провоцировать резкие колебания уровня сахара, нарушать нормальный аппетит и способствовать бесконтрольному перееданию. В конечном счете они мешают похудеть.«Тем, кто борется с лишними килограммами, нужно полностью отказаться от сладких каш (особенно быстрого приготовления) выпечки и газировки. Такие продукты вызывают прилив сахара, и очень скоро после этого вы почувствуете сильный голод», - заявил специалист.По мнению диетолога, вместо сладких каш и других сладостей, включая выпечку, на завтрак следует употреблять продукты, которые являются богатым источником сложных или медленных углеводов, а также белка. Отдавать предпочтение следует яйцам, грубым овсяным хлопьям или овсянке долгого приготовления, кашам из цельного зерна. Их можно сочетать с фруктами, греческим йогуртом, орехами, ягодами.Кроме того, диетолог Мосли порекомендовал людям, желающим похудеть, есть меньше таких продуктов как макароны, картофель, белый рис. Их лучше заменить крупами, в которых значительно больше клетчатки и растительного белка: булгуром, ячменем, гречкой.

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