4 ситуации, когда операция на щитовидной железе необходима: мнение хирурга Салова

Постоянная зябкость или потливость, проблемы с ростом волос и ногтей, усталость, колебания веса — эти симптомы могут указывать на нарушения в работе щитовидной железы. Но когда таблетками уже не поможешь и нужна операция?Чаще всего проблемы со щитовидной железой можно решить приемом препаратов, которые подбирает врач. Важно только предварительно пройти обследование и узнать уровень гормонов, чтобы определить, активность органа повышена или понижена и как это влияет на организм.Но в редких случаях, когда препараты не помогают или ситуация опасна для здоровья, а может, и жизни, могут потребоваться радикальные вмешательства. Тогда назначается операция. Какими должны быть показания? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответил Максим Салов — врач-хирург первой категории, хирург-эндокринолог, абдоминальный хирург.«Заболевания щитовидной железы — одна из самых распространенных проблем в мире медицины и вторая по значимости патология в эндокринологии после сахарного диабета. Есть несколько видов заболеваний, при которых может быть показано оперативное лечение», — объяснил Максим Салов.Аутоиммунная патологияДиффузный токсический зоб — аутоиммунная болезнь, при которой иммунная система вырабатывает антитела к клеткам железы, стимулируя последние к продукции большого количества гормонов, увеличению объема железы и появлению специфических симптомов. Если у человека учащенное сердцебиение, отек клетчатки вокруг глаз и увеличенная щитовидная железа, эндокринолог вправе заподозрить у него тиреотоксикоз.В случае неэффективности терапии антитиреоидными препаратами или их непереносимости пациенту рекомендуется плановая операция, объем которой — удаление всей щитовидной железы (тиреоидэктомия). В некоторых случаях, при отсутствии противопоказаний, может быть рекомендована терапия радиоактивным йодом.Токсическая аденома«Это автономная, то есть самостоятельная, продукция большого количества гормонов щитовидной железы узлом, которая может привести к тиреотоксикозу и вышеописанным синдромам, — продолжает врач. — Существуют небольшие вмешательства наподобие этаноловой склеротерапии (введение 96% спирта в узел) и радиочастотной абляции (введение в узел электрода, разрушающего ткань узла за счет тепловой энергии) и стандартные хирургические операции. Чаще всего к хирургическим методам относят удаление доли щитовидной железы с узлом либо ее резекция — удаление».Узлы щитовидкиНаличие узлов в щитовидной железе, не обладающих гормональной активностью или не являющихся злокачественными, обычно операции не требует.Если же они приводят к сдавливанию трахеи, доставляют человеку дискомфорт или появились нарушения глотания пищи, затруднение дыхания, изменение голоса, пациенту может быть предложена операция. Ее объем будет зависеть от количества узлов, их размеров и расположения — может выполняться удаление доли, либо всей железы.«Один из самых важных диагностических методов для исключения злокачественности узла — тонкоигольная биопсия, — объясняет хирург-эндокринолог. — В случае если пациент получает ответ „фолликулярная опухоль“, ему будет предложена операция — удаление доли железы с узлом. Операция будет носить как диагностический, так и лечебный характер, так как, по данным исследования операционного материала, можно будет с уверенностью сказать, что узел доброкачественный (что бывает в 90% случаев) или злокачественный».В зависимости от данных гистологического исследования и факторов риска принимается дальнейшая тактика — наблюдение либо удаление противоположной доли с целью проведения терапии радиоактивным йодом в последующем.РакЕсли у пациента на этапе обследования выявлена карцинома (рак) щитовидной железы, в зависимости от характеристик этого узла (его размера и распространения) и отсутствия метастазов в ближайшие (регионарные) лимфатические узлы на шее, ему может быть предложено удаление доли щитовидной железы.Если данные говорят в пользу значимых размеров узла, наличия метастазов в регионарные лимфатические коллекторы, то может быть рекомендована тиреоидэктомия, в том числе сопровождающаяся удалением части клетчатки шеи с пораженными лимфоузлами, то есть лимфаденэктомией.Операция — не приговорВ современных условиях, в связи с достижениями в области медицинского оборудования, в клиниках экспертного уровня и в руках опытного специалиста операции на щитовидной железе проходят с минимальным количеством осложнений. Операции могут быть проведены как традиционными, так и видеоэндоскопическими способами — через небольшие проколы.«Необходимо помнить, что показания к операции определяет врач — эндокринолог, хирург, а решение по поводу ее проведения — пациент, — продолжает врач Салов. — Поэтому должна быть сформирована определенная связка из представленных людей, взаимопонимание внутри которой будет определять успешность всего лечения».

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