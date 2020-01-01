Почему женщины предпочитают «коренастых» мужчин и недолюбливают бодибилдеров: все дело в гормонах

Вопреки стереотипам, привлекают девушек не завсегдатаи спортзала с точеными кубиками на животе, а коренастые мужчины с вполне обычными фигурами, считают ученые. Поклонницами «обычного» телосложения оказались почти 75% одиноких женщин«Это означает, что им нравится фигура, которая не слишком рельефна», — предусмотрительно уточнили эксперты.Вероятно, причиной тому тестостерон: согласно анализу ранних исследований 2020 года, ультрамускулистые мужчины, как правило, имеют более высокий уровень мужского гормона и кажутся слишком агрессивными в глазах противоположного пола.«Женщины часто могут считать мужчин с более низким уровнем тестостерона более привлекательными, так как они менее агрессивны, что автоматически делает их лучшими партнерами и отцами», — объяснил психолог Джоэл Уэйд в авторской колонке для издания Psychology Today.Кроме того, некоторые исследования показывают, что «чрезвычайно привлекательные» мужчины чаще изменяют, так как у них больше возможностей для секса без обязательств. В общем, большинство женщин чувствуют себя спокойнее с упитанными кавалерами. Но, кажется, зря, раз только такие всем и нужны!

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