Диета с высоким содержанием жиров связана с ускоренным старением кровеносных сосудов головного мозга

Новое исследование, проведенное на мышах, показывает, как ожирение и диета с высоким содержанием жиров могут ускорить старение кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг.Результаты показывают, что ожирение и неправильное питание могут привести к накоплению повреждений в кровеносных сосудах, уменьшению снабжения кислородом частей мозга и, в конечном итоге, к ухудшению когнитивных функций. Исследование может помочь ученым найти способы вмешательства и сохранения функции мозга у людей с ожирением.«Этот проект подчеркивает критическую роль сосудистых компонентов и клеточного старения в ухудшении когнитивных функций, определяя новые потенциальные терапевтические цели для профилактики и лечения деменции», — сказала первый автор исследования Шэрон Негри из Университета Оклахомы.Предыдущие исследования обнаружили тесную связь между ожирением в среднем возрасте и повышенным риском снижения когнитивных функций и деменции в более позднем возрасте. Ученые стремились раскрыть механизмы, лежащие в основе этой связи, уделяя особое внимание роли диеты и здоровья сосудов.Для этого исследователи изучили влияние диеты с высоким содержанием жиров на приток крови к мозгу и производительность памяти у пожилых мышей, страдающих ожирением. Используя специальную модель на мышах, они также смогли измерить клеточное старение — процесс, когда клетки перестают делиться и создавать новые клетки. Клеточное старение увеличивается с возрастом и способствует развитию различных заболеваний, связанных со старением.«Ожирение может привести к тому, что клетки кровеносных сосудов головного мозга стареют быстрее и достигают старения. Если связь между ожирением и клеточным старением будет установлена, это может открыть новые направления исследований, направленных на изучение терапевтических возможностей для предотвращения или замедления прогрессирования старения, с потенциалом смягчения проблем со здоровьем, связанных с ожирением, включая снижение когнитивных функций», - сказала она.Результаты показали, что через три месяца у мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров, наблюдалось повышенное клеточное старение и снижение плотности здоровых кровеносных сосудов в головном мозге, а также наблюдались нарушения обучения в тесте в лабиринте по сравнению с мышами с нормальным весом, которых кормили стандартный рацион. Кроме того, ученые обнаружили, что удаление стареющих клеток с помощью Навитоклакса, исследуемого противоракового препарата, избирательно убивающего стареющие клетки, улучшает характеристики сосудистой сети головного мозга.Если дальнейшие эксперименты подтвердят, что можно обратить вспять пагубные последствия старения, ученые планируют оценить, могут ли различные изменения образа жизни помочь предотвратить или уменьшить когнитивные нарушения, вызванные ожирением.

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