Ученые нашли связь между фастфудом и глаукомой
Теория подтверждена исследованием с участием 19 255 человек. У испытуемых в момент начала эксперимента не было глаукомы, однако спустя 13 лет выяснилось, что у людей, предпочитающих фастфуд и фабричные сладости, глаукома развивается чаще.
Речь о 230 добровольцах. Отмечается, что болезнь развилась у людей с самым высоким уровнем потребления ультраобработанной пищи.
Ученые связали такие показатели с избытком сахара и углеводов в их рационе, что привело к окислительному стрессу и воспалению, затронувшем органы зрения (в том числе сетчатку глаза).
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