Картофель вошел в список недооцененных продуктов: он содержит защищающие от рака антиокисданты

Некоторые продукты оцениваются исследователями как более полезные, чем считалось раньше. Среди них – картофель.Такой распространенный и дешевый продукт как картофель может быть очень полезным для поддержания хорошей работы организма и здоровья. В частности, употребление отварного охлажденного картофеля действует на кишечный тракт как пребиотик, способствующий развитию хороших кишечных бактерий и оздоровляющий микрофлору (с чем, в свою очередь, связано укрепление иммунитета). Кроме того, молодой и свежий картофель богат витамином С и калием – микроэлементом, стимулирующим выведение излишков натрия, благодаря чему обеспечивает профилактику отеков и гипертонии.Картофель вошел в список недооцененных продуктов как источник защищающих от рака антиокисдантов«Картофель содержит флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты – антиоксиданты, нейтрализующие вредные для организма свободные радикалы. Последние в большом количестве вызывают повреждающий клетки окислительный стресс, провоцируя метаболические, сердечные, нейродегенеративные и онкологические заболевания», - сообщил источник.Также недооцененным продуктом эксперты считают куриные яйца – великолепный натуральный поставщик белка, йода, фосфора, железа, витаминов группы В. Специалисты подчеркнули, что разумное (не чрезмерное) потребление яиц не повышает уровень холестерина, как многие считают.Другие продукты, которых часто избегают, хотя они содержат большое количество укрепляющих здоровье веществ и при адекватном приеме приносят много пользы:Мягкие и белые сыры;Сливочное масло;Цельное молоко;Темный шоколад;Кофе.

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