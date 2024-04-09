Паразитолог Бартули рассказал о главных опасностях дачного сезона

В России стартует дачный сезон. Чем опасны дачные грызуны и насекомые, а также как защититься от переносимых ими инфекций, рассказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.Эксперт отметил, что в настоящее время дачникам сильнее всего угрожают клещи, способные заразить неосторожных садоводов болезнью Лайма и энцефалитом. Особенно активны клещи в апреле-мае. Поэтому для дачных работ нужно выбирать закрытую одежду, обязателен головной убор.Также Бартули отметил, что для дачного сезона, особенно под его завершение, характерен иерсиниоз. Он передаётся от грызунов к человеку через овощи, которые хранятся в погребах.— Если грызуны прошлись по этим овощам, погрызли их — тогда можно заразиться, — пояснил специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.Иерсиниоз — это бактериальное кишечное заболевание. Главные симптомы — повышение температуры тела, головная боль, слабость, тошнота, иногда рвота, боль в животе, жидкий стул. Также может появиться сыпь.Помимо грызунов, опасность представляют и мухи, которые могут переносить яйца аскарид на овощи и фрукты, растущие в огороде. Особенно рискуют подцепить аскариды дачники, у которых на участке есть выгребная яма или уличный туалет.До этого аналитики сообщили, что только четверо из десяти владельцев дачных участков планируют сажать картошку в этом году

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