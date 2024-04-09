Как сохранить зрение: поможет ли черника ослепшему от гаджетов

Правда ли, что гаджеты «убивают зрение»— Работа вблизи мониторов должна дозироваться, чтобы глаза чувствовали себя комфортно и не уставали, но все эти негативные моменты обратимы и после перерыва проходят. При современном уровне развития техники излучение от экранов и смартфонов не может испортить глаза. Об этом говорят различные исследования.Есть расхожее мнение, что синий свет портит сетчатку и вызывает возрастные изменения. Но пока уверенных данных на этот счет мы не получили.Можно ли читать в полумраке— Читать в сумраке можно, но это некомфортно. Работа с гаджетами при недостаточном освещении может способствовать развитию синдрома сухого глаза, но не близорукости.Есть предубеждение, что LED-лампы мерцают и спектр излучаемого ими света не подходит для глаз. Но научные данные говорят о том, что они безопасны и мы можем спокойно ими пользоваться.Правда ли, что близоруких становится больше— Действительно, с каждым годом близоруких людей становится больше. По данным академика РАН Владимира Нероева, у каждого третьего-четвертого россиянина встречается миопия. По прогнозам ученых, к 2050 году заболеваемость увеличится во всех регионах мира.Внимание ученых приковано к росту близорукости в странах Юго-Восточной Азии. Статистика растет с каждым годом. Есть наблюдения исследователей: если дети больше находятся дома и меньше гуляют, то риски развития миопии у них увеличиваются. Есть официальные рекомендации от ВОЗ, что нужно увеличивать количество времени на открытом воздухе.В развитии близорукости играет роль генетический фактор, и, вероятно, именно с этим можно связать неуклонный рост количества случаев близорукости.Как можно рожать при близорукости— Существует миф, что при близорукости рожать можно только с помощью кесарева сечения. Есть регламентирующие бумаги. Например, письмо Минздрава от 2014 года, клинические рекомендации от 2021 года, в которых действительно показано кесарево сечение при миопии. Но четких обоснований того, что близоруким женщинам обязательно кесарево сечение, нет.В официальных бумагах есть загадочный термин «осложненная миопия», который каждый доктор может трактовать по-разному. Но весь мир стремится к тому, чтобы уменьшать количество близоруких рожениц, которым назначается кесарево сечение по офтальмологическим показаниям.Правда ли, что близоруким нельзя заниматься спортом— Есть регламентирующие документы и клинические рекомендации, которые ограничивают профессиональные занятия спортом людям с высокой степенью близорукости (более чем ?6) и с осложнениями на сетчатке глаза. Но если речь идет не о профессиональных спортсменах, то мы говорим о том, что двигаться полезно. А миопия не является противопоказанием для того, чтобы ходить в спортивные секции и заниматься физкультурой в непрофессиональном режиме.Чем полезны очки с поляризацией, солнцезащитные и другие— Поляризация — это метод отсеивания бликов и улучшения качества изображения. Если вам комфортно и удобно в таких очках, то носить их можно. Но ждать чудес и излечения глазных болезней не следует.Что касается солнцезащитных очков с темными линзами, некоторые люди, особенно пожилые, любят их надевать в любую погоду и даже в помещениях, в надежде, что это защитит от глазных болезней. Некоторые носят их при просмотре телевизора. Но, по данным Американской ассоциации офтальмологии, есть четыре вещи, от которых могут защитить такие очки:преждевременное созревание катаракты;ожог области вокруг глаз;всевозможные выросты на конъюнктиве;онкологические образования в области глаза и века.Перфорационные очки-тренажеры (очки с дырками) создают эффект диафрагмы. И когда мы смотрим через маленькие отверстия, то кажется, что предметы выглядят четче и яснее. Но как только мы такие очки снимаем, чудодейственный эффект пропадает.Вызывают ли очки привыкание и «портят» ли зрение— Очки — это всего лишь оптический инструмент, помогающий глазу видеть четче. Их ношение не влияет на течение близорукости, не ведет к ее прогрессированию. Связи между использованием очков и возрастными изменениями в хрусталике глаза нет.Наш мозг может воспринимать картинку, которую мы видим в очках, более четко, поэтому нам хочется носить очки и видеть мир ясно. Но привыкания к ним, как к некоторым лекарствам, не возникает.Помогают ли чайные пакетики при любой проблеме с глазами— Большого смысла в этом нет. Мы никогда не знаем до конца и не уверены, что производители положили в эти чайные пакетики. Но, с другой стороны, если мы кладем что-то теплое на веки, может возникнуть чувство облегчения и комфорта. Это связано с работой желез внутри века. Для согревания век лучше использовать специальные маски или теплый компресс.При возникновении воспаления в области глаза или других раздражающих ощущений лучше обратиться к врачу и использовать назначенные им мази, капли и иные препараты.Помогают ли глазам черника, морковь и БАД— Если мы будем есть много черники или моркови, ни от каких глазных болезней это нас не спасет. Исключение составляет дефицит у человека витамина А, восполнив который он действительно станет лучше видеть.Есть исследования, которые подтверждают связь веществ, содержащихся в чернике, с улучшением процессов в сетчатке глаза. Но сколько этой ягоды нужно съесть, чтобы все подействовало, пока достоверно неизвестно.Энтузиасты создали музей моркови, на его сайте есть забавные истории и мифы, связанные с ней. По одной из версий, миф о пользе моркови для зрения появился в годы Второй мировой войны. Британские инженеры разработали бортовые радары, с помощью которых летчики стали сбивать немецкие бомбардировщики по ночам. Чтобы не раскрыть этот секрет, власти рассказали прессе, что летчики едят много моркови и благодаря этому видят в темноте.Насколько работает гимнастика для глаз— В 1960-е годы вышла книга американского офтальмолога Уильяма Бейтса «Улучшение зрения без очков». На русский язык ее перевели в 1990-е. Множество представленных в ней теорий, например некоторые упражнения для глаз, сильно устарели. Доказательств этой методики на данный момент никто не может найти.Многим людям доктора прописывали упражнения для глаз, но их мы можем отнести скорее к эффекту плацебо или объяснить их действенность перерывами зрительной нагрузки. Если вам комфортнее раз в 20 минут отвлекаться от работы и крутить глазами, то это поможет излечиться от синдрома сухого глаза или убрать дискомфорт. Но упражнения для глаз не лечат глазные болезни и не снимают близорукость.Как можно помочь глазам— Если человек стал хуже видеть, когда ухудшилось «качество картинки», надо пойти к доктору, а не искать помощи своими силами. Но также есть несколько базовых правил, как поддерживать зрение.Правило 20-20-20. Раз в 20 минут нужно делать перерыв на 20 секунд и в это время смотреть на 20 футов (около 6 метров) вдаль и поморгать 20 раз.Увлажнение глаз при дискомфорте. Можно использовать увлажняющие капли без консервантов.Гигиена век. Если правило 20-20-20 и капли не помогают достичь комфорта, можно делать массаж век и прикладывать теплые компрессы вместо пакетиков чая.Главный пункт — здоровый образ жизни, правильное питание и физические нагрузки. Ведь все, что вредит организму в целом, будет вредить и глазам.Увеличение времени прогулок на свежем воздухе, особенно детям. Согласно исследованиям, это снижает риски прогрессирования и развития близорукости.

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