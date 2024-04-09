Россиянам рассказали о самых полезных для зрения продуктах

Некоторые продукты питания могут оказывать положительный эффект на зрение, поскольку в них содержатся витамины и микроэлементы, которые участвуют в обменных процессах, улучшают кровоснабжение и питание глаз. О том, что это за продукты, рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.По ее словам, к веществам, которые положительно влияют на зрение и здоровье глаз, относятся витамины А, В1, В2, В6, В12, С, Р, D и Е, а также лютеин, зеаксантин, цинк, антоцианы.«Витамин А (ретинол) в чистом виде содержится в яйцах, рыбе из холодных северных морей, сливочном масле, печени, молоке, сельдерее, петрушке, черемше. В форме каротина — в растительных продуктах ярко красного и оранжевого цветов — это томаты, морковь, абрикосы, хурма. Витамины группы В (В1, В2, В6, В12) содержатся в злаковых, мясе, жирных сливках, бананах. Витамины Р (рутин) и С (аскорбиновая кислота) — в цитрусовых, малине, черешне, ежевике, винограде, черной смородине, шиповнике, болгарском перце, паприке, капусте, помидорах, картошке, лимонах», — рассказала Миргородская.Витамин Д (кальциферол) содержится в морской рыбе и грибах — шампиньонах, а витамин Е (токоферол) — в орехах, нерафинированных растительных маслах, листовой зелени, добавила специалист.«Цинк можно найти в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе, грибах. Лютеин и зеаксантин содержатся в шпинате, брокколи, тыкве, зеленом горошке, бобах, кукурузе, хурме. Антоцианы — в ягодах асаи, аронии, черной смородине, чернике, голубике, ежевике, малине, клюкве», — отметила врач.

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