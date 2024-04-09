Уход за маленькими внуками повышает риск смертельного заболевания у людей после 60

Новое исследование показало: бабушки и дедушки, которые ежедневно видятся с внуками, имеют в шесть раз больше шансов стать носителями пневмококка.Если ваша мама не частит с визитами к внукам, теперь у нее для этого есть еще один веский повод. Новое исследование показало, что частые контакты с маленькими внуками могут быть опасны для людей старше 60 лет.Оказалось, что бабушки и дедушки, которые ежедневно присматривают за детьми дошкольного и младшего школьного возраста, в шесть раз чаще становятся переносчиками бактерии Streptococcus pneumoniae (пневмококк). Такие данные озвучили на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Барселоне.Пневмококк — это основной бактериальный патоген, вызывающий инфекции уха и носовых пазух. Кроме того, эта бактерия вызывает такие тяжелые заболевания, как пневмония, сепсис и менингит.«Пневмококковые инфекции в основном поражают детей в возрасте до двух лет и пожилых людей. Ежегодно они уносят почти два миллиона жизней во всем мире», — приводят статистику авторы исследования.Так, у детей до пяти лет пневмококки являются наиболее частой бактериальной причиной детской пневмонии. А у взрослых эта бактерия приводит к внебольничной пневмонии в 10-30% случаев.Но если детей от пневмококковой инфекции в России прививают в обязательном порядке (с 2014 года вакцину включили в Национальный календарь прививок), то у взрослых такой защиты нет.Чтобы узнать, насколько вероятна передача вируса внутри семьи, ученые из Йельской школы общественного здравоохранения два года изучали 183 добровольцев от 60 лет и старше. Каждые две недели исследователи собирали образцы слюны и данные о здоровье участников, а также узнавали, как часто те видятся с внуками. В итоге почти 5% образцов дали положительный результат на пневмококк.«Распространенность носительства пневмококка была в шесть раз выше среди пожилых людей, контактировавших с детьми ежедневно или несколько дней в неделю, по сравнению с теми, кто не имел контактов с детьми или контактировал 1-2 раза в месяц», — говорят авторы исследования.Причем в основном пневмококк выявляли у людей, которые присматривали за внуками младше 10 лет. И особенно часто — у бабушек и дедушек, сидевших с внуками 5 лет и младше.«Пневмококки обычно обитают в дыхательных путях здоровых людей и передаются воздушно-капельным путем. Уровень бессимптомного носительства варьируется: по оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), среди детей школьного возраста колонизацией могут быть от 20 до 60%, среди взрослых без детей — от 5 до 10%», — говорят эксперты.«Нет явных доказательств, что пневмококк передавался от взрослого к взрослому, — говорит доктор Энн Уилли. — Однако мы выяснили, что передача вируса была самой высокой среди пожилых, которые часто контактировали с маленькими детьми. Это говорит о том, как важна вакцинация от пневмококковой инфекции для людей, которые контактируют с внуками. Дети все еще могут быть носителями и переносчиками некоторых штаммов пневмококка вакцинного типа, несмотря на успешные национальные программы вакцинации».Поэтому привиться от пневмококка стоит, тем более что общение с внуками, согласно более ранним исследованиям, повышает самооценку и заметно снижает чувство одиночества.

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