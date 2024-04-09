Врач развеял популярный миф о сахарном диабете

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что диабетикам можно употреблять сладкое в небольших количествах.Доктор опроверг популярное мнение о том, что диабетикам запрещено есть сладкое.«Вообще нельзя есть быстрые углеводы, необязательно сладкое, — хлеб, макароны, манную кашу, белый рис. Все, что белое, нельзя — то есть то, что вызывает подскок сахара, быстрый подскок инсулина, и ведет к нечувствительности к инсулину», — объяснил врач.По словам специалиста, диабетикам можно употреблять сладкие продукты в умеренных количествах.«Почему нет? По чуть-чуть можно. Хотите виноград? Съешьте вы виноград. Хотите сухофрукт? Съешьте сухофрукт. Хотите горький шоколад? Съешьте», — сказал медик.Тем более, как отметил врач, при диабете пациенты принимают лекарства и в определенной мере защищены.

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