Врач развеял популярный миф о сахарном диабете
Доктор опроверг популярное мнение о том, что диабетикам запрещено есть сладкое.
«Вообще нельзя есть быстрые углеводы, необязательно сладкое, — хлеб, макароны, манную кашу, белый рис. Все, что белое, нельзя — то есть то, что вызывает подскок сахара, быстрый подскок инсулина, и ведет к нечувствительности к инсулину», — объяснил врач.
По словам специалиста, диабетикам можно употреблять сладкие продукты в умеренных количествах.
«Почему нет? По чуть-чуть можно. Хотите виноград? Съешьте вы виноград. Хотите сухофрукт? Съешьте сухофрукт. Хотите горький шоколад? Съешьте», — сказал медик.
Тем более, как отметил врач, при диабете пациенты принимают лекарства и в определенной мере защищены.
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