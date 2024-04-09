Врач Кашух: водопроводная вода приводит к заражению опасными болезнями

В водопроводной воде могут быть возбудители опасных заболеваний, поэтому пить ее рекомендуется только после кипячения, рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.Она напомнила про исследование, которое было опубликовано в марте в журнале Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Emerging Infectious Diseases. В нем описывается десять случаев заражения акантамебами после промывания носа водопроводной водой.Ранее об опасности такого способа очищения носа в США уже говорили, однако связывали его с другой разновидностью амеб — неглерией Фоулера.«Амебы — простейшие одноклеточные микроорганизмы, которые свободно живут практически везде: в почве, воде, на растениях и даже коже человека. Опасность зависит от вида амебы и состояния иммунной системы человека. Например, с акантамебой, которую исследовали американские ученые, человек сталкивается постоянно, но обычно это не приводит к инфицированию, потому что иммунитет отлично справляется с защитой», — рассказала Кашух для издания "Известия".Однако, если такая амеба попадает в организм человека с иммунодефицитом (ВИЧ-инфекцией), аутоиммунными (системной красной волчанкой) или онкологическими заболеваниями, крайней степенью истощения, это может привести к ряду болезней.Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум как избежать заражения."Акантамебы - это микроскопические одноклеточные организмы, которые обитают в различных средах, включая почву, воду и пыль. Они могут проникать в организм через контакт с зараженной водой или почвой, что может привести к серьезным инфекциям у человека", - говорит Андреева.Последствия заражения акантамебамиАмебная энцефалит: это редкое, но серьезное заболевание центральной нервной системы, которое может привести к воспалению мозга и мозговых оболочек.Кератит: это инфекционное воспаление роговицы глаза, которое может привести к осложнениям, таким как нарушение зрения и даже потеря глаза в случае недостаточного лечения.Другие инфекции: акантамебы также могут вызывать инфекции кожи, легких и других органов и тканей.Как предотвратить заражение акантамебами"Избегайте контакта с зараженной водой, не купайтесь в водоемах, о которых неизвестно, была ли они обработаны или не содержат ли они акантамеб".Используйте защиту для глаз: носите защитные очки или маски, когда работаете с почвой или водой, чтобы предотвратить контакт с зараженными частицами.Пользуйтесь чистой водой: для контактных линз, мытья лица и ухода за глазами используйте только дистиллированную или стерильную воду."Соблюдайте правила гигиены, мойте руки с мылом и водой после контакта с почвой или водой, особенно перед прикосновением к глазам или лицу".Пользуйтесь только стерильными контактными линзами: если вы используете контактные линзы, следуйте рекомендациям врача по уходу за ними и избегайте контакта с водой."Соблюдение этих мер предосторожности поможет снизить риск заражения акантамебами и предотвратить развитие серьезных инфекций. Если у вас возникают симптомы инфекции, такие как боль в глазах или головная боль, немедленно обратитесь к врачу для диагностики и лечения", - советует Андреева.

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