Врач Кашух: водопроводная вода приводит к заражению опасными болезнями
Она напомнила про исследование, которое было опубликовано в марте в журнале Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Emerging Infectious Diseases. В нем описывается десять случаев заражения акантамебами после промывания носа водопроводной водой.
Ранее об опасности такого способа очищения носа в США уже говорили, однако связывали его с другой разновидностью амеб — неглерией Фоулера.
«Амебы — простейшие одноклеточные микроорганизмы, которые свободно живут практически везде: в почве, воде, на растениях и даже коже человека. Опасность зависит от вида амебы и состояния иммунной системы человека. Например, с акантамебой, которую исследовали американские ученые, человек сталкивается постоянно, но обычно это не приводит к инфицированию, потому что иммунитет отлично справляется с защитой», — рассказала Кашух для издания "Известия".
Однако, если такая амеба попадает в организм человека с иммунодефицитом (ВИЧ-инфекцией), аутоиммунными (системной красной волчанкой) или онкологическими заболеваниями, крайней степенью истощения, это может привести к ряду болезней.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум как избежать заражения.
"Акантамебы - это микроскопические одноклеточные организмы, которые обитают в различных средах, включая почву, воду и пыль. Они могут проникать в организм через контакт с зараженной водой или почвой, что может привести к серьезным инфекциям у человека", - говорит Андреева.
Последствия заражения акантамебами
Амебная энцефалит: это редкое, но серьезное заболевание центральной нервной системы, которое может привести к воспалению мозга и мозговых оболочек.
Кератит: это инфекционное воспаление роговицы глаза, которое может привести к осложнениям, таким как нарушение зрения и даже потеря глаза в случае недостаточного лечения.
Другие инфекции: акантамебы также могут вызывать инфекции кожи, легких и других органов и тканей.
Как предотвратить заражение акантамебами
"Избегайте контакта с зараженной водой, не купайтесь в водоемах, о которых неизвестно, была ли они обработаны или не содержат ли они акантамеб".
Используйте защиту для глаз: носите защитные очки или маски, когда работаете с почвой или водой, чтобы предотвратить контакт с зараженными частицами.
Пользуйтесь чистой водой: для контактных линз, мытья лица и ухода за глазами используйте только дистиллированную или стерильную воду.
"Соблюдайте правила гигиены, мойте руки с мылом и водой после контакта с почвой или водой, особенно перед прикосновением к глазам или лицу".
Пользуйтесь только стерильными контактными линзами: если вы используете контактные линзы, следуйте рекомендациям врача по уходу за ними и избегайте контакта с водой.
"Соблюдение этих мер предосторожности поможет снизить риск заражения акантамебами и предотвратить развитие серьезных инфекций. Если у вас возникают симптомы инфекции, такие как боль в глазах или головная боль, немедленно обратитесь к врачу для диагностики и лечения", - советует Андреева.
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