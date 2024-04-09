JAHA: работа в стоячем положении улучшает когнитивные функции
Ученые проанализировали данные 44 здоровых взрослых, включая 18 женщин, средний возраст которых составил 35 лет. Участники провели несколько дней за различными видами рабочих мест, включая сидячие, стоячие и активные, такие как беговые дорожки и степперы.
Исследование выявило, что работа в стоячем положении способствует сохранению или даже улучшению активности мозга по сравнению с сидячей работой. Участники, занятые на рабочих местах, предполагающих движение, также показали более высокие результаты в тестах на умственные способности.
Однако, при работе на активных рабочих местах наблюдалось небольшое снижение скорости набора текста. В частности, скорость набора текста при стоячей работе была выше, чем при ходьбе, составив 42,5 слов в минуту против 39,7 слов.
Эти результаты подчеркивают важность разнообразия рабочих мест и активности в повседневной жизни для поддержания здоровья и улучшения когнитивных функций. По мнению исследователей, интеграция стоячей работы или рабочих мест с физической активностью может быть ключом к повышению производительности и поддержанию здоровья на рабочем месте.
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