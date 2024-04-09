JAHA: работа в стоячем положении улучшает когнитивные функции

Согласно недавнему исследованию медиков Mayo Clinic, работа в стоячем положении может оказать значительное влияние на продуктивность и когнитивные способности.Ученые проанализировали данные 44 здоровых взрослых, включая 18 женщин, средний возраст которых составил 35 лет. Участники провели несколько дней за различными видами рабочих мест, включая сидячие, стоячие и активные, такие как беговые дорожки и степперы.Исследование выявило, что работа в стоячем положении способствует сохранению или даже улучшению активности мозга по сравнению с сидячей работой. Участники, занятые на рабочих местах, предполагающих движение, также показали более высокие результаты в тестах на умственные способности.Однако, при работе на активных рабочих местах наблюдалось небольшое снижение скорости набора текста. В частности, скорость набора текста при стоячей работе была выше, чем при ходьбе, составив 42,5 слов в минуту против 39,7 слов.Эти результаты подчеркивают важность разнообразия рабочих мест и активности в повседневной жизни для поддержания здоровья и улучшения когнитивных функций. По мнению исследователей, интеграция стоячей работы или рабочих мест с физической активностью может быть ключом к повышению производительности и поддержанию здоровья на рабочем месте.

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