Диетолог Чехонина: для худеющих людей тарелка супа вечером предпочтительнее кефира
Многие худеющие люди стараются ограничивать количество еды, употребляемой вечером. Известно, что калории, поглощаемые в это время суток, уже не расходуются организмом так же активно, как днем, и откладываются в жировую ткань. Поэтому для утоления голода вечером нередко используется кефир – он не содержит много калорий и при этом полезен для кишечника.
Но диетолог Чехонина констатировала: для худеющих людей тарелка супа вечером предпочтительнее кефира.
Юлия Чехонина пояснила, что суп как источник достаточно большого количества жидкости хорошо наполняет желудок, а в сравнении с кефиром является более сытным блюдом за счет многочисленных ингредиентов. Что важно: речь идет о супах, которые готовятся из постного мяса, овощей и бобовых, не являются жирными и наваристыми.
«По калорийности кефир и супы примерно одинаковы. При этом после тарелки супа возникает ощущение полноценного приема пищи, а вот после стакана кефира не всегда», - отметила диетолог.
Чехонина добавила, что тарелка супа, съеденная вечером на ужин, может давать сытость, которая будет ощущаться вплоть до отхода ко сну. Таким образом, в течение двух-трех-четырех часов до сна человек не будет испытывать желания еще что-то съесть. Это, в свою очередь, разгрузит пищеварительную систему и создаст (с учетом сна) продолжительный период без еды, что благоприятно скажется на уровнях сахара и инсулина, а также на метаболизме.
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