Как избавиться от вздутия живота: 8 простых способов

Вздутие живота – неприятное состояние, причиняющее дискомфорт, а иногда и болезненные ощущения. Что нужно делать, чтобы навсегда забыть об этом явлении? Поможет правильно сбалансированная диета и специальный массаж.Вас часто беспокоит вздутие живота? Что и говорить, это состояние доставляет не мало неприятных минут. Вздутие живота - это дискомфорт, болезненые проявления и плохое самочувствие. Но ситуацию вполне можно исправить без выполнения специальных упражнений. Вот практические советы, что необходимо делать, чтобы навсегда избавиться от данного состояния.Избавляемся от вздутияМассаж для ослабления процесса образования газов в кишечникеВздутие живота часто подразумевает чрезмерное газообразование в области кишечника. Данное явление можно ослабить посредством массажа.Как это делатьСледует проводить массаж в области живота, находящейся выше пупкаПроложить горизонтально на указанное выше место четыре пальца.Над пальцем, расположенным выше всех, имеется искомая точка.Массировать точку в течение 2-3 минут круговыми движениями руки по направлению хода часовой стрелки.Если проводить манипуляцию правильно, во рту будет выделяться больше слюны.Массаж, необходимый для предотвращения задержки жидкости в организмеКак известно, по причине задержки жидкости формируется отечность. Но существует хорошее средство в борьбе с отеками.Как это делатьНеобходимо отыскать точку, расположенную на два пальца выше пупка.Осуществить несколько нажатий на данную точку, далее помассировать в течение 2-3 минут по часовой стрелке, а потом – против часовой стрелки.Массаж, активирующий работу кишечникаДанная манипуляция «запускает» работу кишечника и помогает забыть о запорах.Как это делатьМассировать область на четыре пальца ниже пупка. Проводить массаж 2-3 минуты по часовой стрелке, а потом – в обратном направлении.Данный массаж активирует перистальтику кишечника, а, значит, помогает избавиться от запоров и уменьшает вздутие.Избавляемся от вздутия живота: вода с лимономЕсли выпивать утром (за 10-15 мин. до приема пищи) 1 стакан теплой воды с соком лимона, это приводит в норму кислотность и предотвращает изжогу. Кроме того, вода с лимонным соком избавляет от отрыжки и чрезмерного газообразования в области кишечника. Ну, и, конечно, напиток богат витамином С.Не стоит на завтрак употреблять кофе с молокомВ чем причина? Молоко активирует секрецию желудочного сока и повышает уровень кислотности. Кофе влияет на желудок аналогичным образом и в тандеме с молоком делает указанный эффект сильнее.Как быть?Если вы не можете отказаться от молока, существует альтернатива – йогурт. Он стимулирует процесс пищеварения.Причиной вздутия живота может быть употребление алкоголя на пустой желудокСпиртное активирует секрецию желудочного сока. И, когда алкоголь оказывается в пустом желудке, он замедляет работу последнего и вредит его стенкам.Кроме того, систематическое употребление алкоголя угнетает микрофлору в желудке и кишечнике.Сказать «нет» жирной пищеИзвестно, что жирная пища долго переваривается. А чем больше времени она находится в кишечнике, тем больше газов выделяется.Поэтому есть смысл перейти на диету, включающую больше растительной пищи.Клетчатки должно быть в меруПища с содержанием клетчатки необходима организму. Но излишнее количество клетчатки – тоже вызывает чрезмерное образование газов и вздутие живота. При включении в меню фруктов, овощей, бобовых культур, соблюдайте норму.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки