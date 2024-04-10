Почему нельзя каждый день пить сладкую газированную воду: 10 причин

Когда мы пьем подслащенную газированную воду, повышается сахар в крови, организм получает избыточные углеводы (а их необходимо переработать), сахар превращается в жировые отложения. Кроме того, постоянное употребление газировок вызывает неалкогольную жировую болезнь печени. Почки выводят избыток сахара с мочой, а, значит, организм теряет воду. Да и сахар + кофеин в составе газировок — это очень нездоровое сочетание.Когда на улице стоит жара, приятно выпить баночку холодной сладкой газированной воды. Такой напиток на некоторое время спасает в летнюю жаркую погоду, но доза сахара в нём негативно отразится на работе организма.Почему важно прекратить употреблять подслащенную газировку1. Риск накопить 7 кг жираНапитки этой группы провоцируют набор лишнего веса по причине избытка калорий и сахара. В банке газированной воды содержится до 150 кал. и до 40 гр. сахара. Потреблять её 1 раз в сутки, значит, получать свыше 130 000 ненужных калорий. В год (а это примерно 7 кг жировых отложений).Газированные воды с кукурузным сиропом отличаются повышенной концентрацией фруктозы, а это верный путь к ожирению. Фруктоза сказывается на показателе инсулина и обмене веществ.2. Вероятность диабета 2-го типаКогда мы пьем подслащенную газированную воду, это дает резкое увеличение сахара в крови и вынуждает поджелудочную синтезировать инсулин, для метаболизации избыточного сахара.3. Раннее старениеПотребление сладкой газированной воды действует на организм на уровне клеток. Те, кто систематически потребляет газировки с содержанием сахара, имеют более короткие участки хромосом – теломеры. И в этом случае клетки не в состоянии быстро восстанавливаться, что приводит к преждевременному старению.4. Высыпания на кожеСклонность к напиткам с повышенным процентом сахара вызывает акнэ. Кожа покрывается высыпаниями, от которых бывает сложно избавиться.5. Ниже подвижность сперматозоидовЕсли систематически пить сладкую газировку и другие напитки, содержащие сахар, активность сперматозоидов у мужчин снижается.6. Риск бесплодияПотребление сладкой газированной воды уменьшает шансы беременности.7. Нарушение функции почекПотребление подслащенной газировки вызывает дисфункцию почек.В частности, есть риск возникновения протеинурии (когда почки не могут правильно фильтровать белок), что в перспективе вызывает серьезную почечную патологию.8. Кардиологические патологииПотребление всего лишь одной порции подслащенного газированного напитка в сутки повышает вероятность сердечного приступа на 20 процентов.Негативное влияние газировки проявляется в повышенном содержании триглицеридов и низком показателе «хорошего» холестерина.9. Испорченные зубыСахар в подслащенных газировках пагубно действует на зубную эмаль. Плюс кислотность этих напитков, что тоже нежелательно для зубов.Газировки разрушают кальций и губят ваши зубы.10. Хрупкость костной тканиПотребление подслащенных газировок негативно отражается на плотности костей.Если женщине каждый день пить сладкую воду (даже диетическую версию), это снижает плотность костной ткани в области бедер.

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