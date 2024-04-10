Врач Кобелевская: из-за капель для носа может развиться тахикардия

Из-за чрезмерного использования сосудосуживающих капель для носа может развиться тахикардия, то есть состояние, при котором пульс увеличивается до 100 и более ударов в минуту в состоянии покоя, предупредила хирург Наталья Кобелевская. Об этих и других тяжелых последствиях для здоровья она рассказала в комментарии для «Известий».По словам врача, тахикардия может появляться по многим причинам: из-за гормонального сбоя, сердечных патологий, приема определенных лекарств. Спровоцировать учащение пульса может даже применение капель для носа."Учащенный пульс опасен, потому что сердце долго работает с высокой частотой. Это [повышает] риск развития артериальной гипертензии", - говорит хирург.Доктор предупредила, что чем выше пульс, тем выше вероятность развития гипертонии, ишемической болезни сердца. Также, продолжила она, тахикардия может спровоцировать гипертрофию левого желудочка, что может стать причиной сердечной недостаточности.Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала рассказала как избавиться от заложенности носа без капель.Врач назвала несколько способов избавиться от заложенности носа без применения капель.Используйте влажный воздух"Увлажненный воздух может помочь смягчить слизистую оболочку носа и уменьшить заложенность. Используйте увлажнитель воздуха в помещении или проветривайте комнату, чтобы поддерживать оптимальную влажность воздуха", - говорит Андреева.Применяйте горячие компрессыНанесение теплого компресса на лицо над носом может помочь снять заложенность и улучшить циркуляцию в носовых ходах. Для этого можно использовать горячие полотенца, прогретые зерно- или рисовые подушечки или горячую водяную бутылку.Производите ингаляцииИнгаляции паром могут помочь освободить носовые хода. Для этого можно нагреть воду в большой миске, наклониться над ней и вдыхать пар через нос, покрыв голову полотенцем."Можно добавить в воду эфирные масла мяты или эвкалипта для усиления эффекта".Пейте достаточно жидкостиУвеличенное потребление воды поможет смягчить слизистую оболочку носа и уменьшить заложенность.Применяйте массажМягкий массаж носа и околоносовых областей может помочь улучшить кровообращение и снять заложенность."Можно легко массировать область над верхней частью носа и под нижними краями глаз пальцами в течение нескольких минут".Используйте средства для промывания носаПромывание носа солевым раствором может помочь очистить носовые хода от слизи и снять заложенность."Для этого можно использовать носовые души или носовые капли на основе морской соли".Избегайте раздражителейИзбегайте контакта с аллергенами или раздражающими веществами, такими как дым табака, химические пары или загрязненный воздух.Если заложенность носа не проходит или усиливается, необходимо обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки