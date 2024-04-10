Врач Логина предупредила, что противоаллергенные могут вызывать отек Квинке

Аллергическая реакция у некоторых людей, порой является следствием потребления противоаллергенных препаратов. Такое мнение высказала врач-иммунолог Надежда Логина.По её словам, аллергию вызывают также пыльца растений, пищевые продукты, микрофлоры помещений, некоторые аллергены домашних животных.«То, что абсолютно безвредно для человека, при нарушении защитных реакций организма, может вызывать такие серьёзные заболевания, как бронхиальная астма, крапивница, дерматит, круглогодичный насморк, который сопровождается другими осложнениями со стороны органов дыхания, холодовая аллергия, фотодерматит», - подчеркнула эксперт.Врач также рассказала, что отёк Квинке - это заболевание, которое может вызываться чаще всего лекарственными препаратами. При этом, антигистаминные препараты только снижают проявление аллергии, но не избавляет от заболевания полностью.Логина отметила, что в связи с резко изменившейся средой обитания человека, в которой есть бытовая химия, бытовые приборы, продукты питания, содержащие консерванты, привели к резкому росту количества аллергических заболеваний.«Поэтому, если возникают аллергические заболевания, особенно сопровождающиеся отёком слизистых оболочек верхних дыхательных путей, мучительным приступообразным кашлям, приступами удушья, что может быть уже признаком бронхиальной астмы, нужно срочно, немедленно обратиться к врачу и пройти соответствующие обследования», - заключила врач.

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