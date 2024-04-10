Индейка, чеснок и еще 3 продукта, которые повысят либидо и усилят ощущения

На интимную жизнь может существенно повлиять рацион, говорит диетолог Шона Уилкинсон. Попробуйте приготовить ужин, используя определенный набор продуктов. Результат не заставит себя долго ждать.Либидо — вещь тонкая и зависит от великого множества параметров. Начнем с того, что если вы в принципе обладатель слабой половой конституции, то и любовные утехи вам будут нужны не так чтобы очень часто.На сексуальное желание также влияет и уровень стресса: в этом случае может быть сложно даже поесть или просто заснуть. Кстати, про поесть: рацион также способен сыграть как за влечение, так и против.«Определенные продукты могут улучшить настроение, повысить чувствительность, а также взбодрить вас. Все это влияет на выработку определенных гормонов, в том числе и на уровень либидо», — говорит диетолог Шона Уилкинсон.Эксперт составил список продуктов, которые можно считать настоящими афродизиаками.Индейка. Вам точно стоит включить это нежирное мясо в свой ежедневный рацион, если хотите усилить сексуальное желание. Индейка содержит аминокислоту аргинин, которая повышает уровень оксида азота в крови, расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, увеличивая приток крови к половым органам. Это влияет как на ощущения от прикосновений, так и на возбуждение.Устрицы. Морепродукты содержат много цинка, который важен для баланса тестостерона. Это особенно важно для мужчин. Кроме того, цинк также влияет на приток крови и самочувствие. Если же морепродукты у вас не в почете, то можно есть говядину или яйца.Чеснок. Многие сторонятся этого продукта, особенно перед свиданием, ведь специфического запаха не избежать. Однако исследования доказали, что чеснок может помочь в улучшении либидо. Он содержит соединение под названием аллицин, которое благотворно влияет на кровеносную и иммунную системы. Помните, что аллицин практически полностью разрушается при термической обработке, поэтому лучше есть свежие зубчики, например добавив их в салат.Тыквенные семечки. В них высокая концентрация аргинина. Эта аминокислота ускоряет метаболизм, участвует в жировом обмене, помогает сжечь лишний жир и улучшить формирование мышечной массы. Она также необходима для расширения кровеносных сосудов и правильного функционирования эректильной ткани у мужчин и женщин.Кешью. В одной порции (это 28 граммов или горсточка размером с кулак) содержится 1,6 мг цинка — это 21% суточной нормы. Кроме того, этот орех благотворно влияет на когнитивные функции, помогает при похудении, защищает от рака и контролирует уровень холестерина в крови.С полезным рационом для либидо разобрались. Теперь стоит сказать о продуктах, которые точно под запретом.Удивительно, но первая в списке — это мятная жвачка!«От нее может приятно пахнуть изо рта, но слишком много мяты может снизить уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин, влияя на ваше либидо», — говорит Шона Уилкинсон.Кроме того, откажитесь от алкоголя. Спиртное в целом разрушает организм, и сексуальное желание не исключение. Изначально выпить бокал вина может показаться хорошей идеей, однако у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы с потенцией, а у женщин — с самим желанием и комфортом во время секса.И еще одна важная деталь: исключите из меню фастфуд. В такой еде много жиров, сахара и различных добавок, которые точно не принесут вашей интимной жизни никакой пользы, да и здоровью в целом.

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