Синдром хронической усталости может означать системное заболевание с поражением органов

Новое исследование показало, что хроническую усталость не следует считать психосоматическим нарушением, поскольку она является значительно более серьезным заболеванием.Исследователи из Национального института здравоохранения США пришли к заключению, что причиной синдрома хронической усталости является не психосоматика, а различные биологические изменения, происходящие в организме. Об этом сообщила «Вечерняя Москва», ссылаясь на публикацию в журнале Nature Communications.Синдром хронической усталости характеризуется патологической утомляемостью, неспособностью справляться с физической или интеллектуальной работой. Кроме того, возникают необъяснимые головные и суставные боли, нарушения сна. Обычно развитие такого синдрома связывали с проблемами, затрагивающими психоэмоциональную сферу, в виде стресса, депрессии, переработок, чрезмерным количеством получаемых новостей. Но в ходе нового исследования были обнаружены биологические маркеры, свойственные этому состоянию.«У людей с синдромом хронической усталости зафиксирована более высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя, а также затяжной и чрезмерно сильный иммунный ответ, истощающий Т-клетки, и менее разнообразные кишечные бактерии»,- сообщается в статье.Ученые считают, что те изменения, которые они обнаружили в иммунной системе и кишечнике у людей с хронической усталостью, оказывают негативное влияние на ЦНС. В результате такого влияния снижается концентрация катехоламинов – веществ, регулирующих работу нервной системы во время движения. Последствием этого и становится возникновение неблагополучных симптомов, которые испытывают люди, страдающие аномальным утомлением.Таким образом, подчеркивают ученые, синдром хронической усталости может возникать как системное заболевание с поражением ряда органов.«В целом мы показываем, что синдром хронической усталости однозначно проявляется биологически, с поражением нескольких органов. Это системное заболевание. И люди, живущие с ним, заслуживают серьезного отношения к их опыту», - сказа соавтор проекта, невролог Авиндра Нат.

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