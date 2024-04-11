Россиян предупредили об обостряющихся весной заболеваниях

Поскольку весной у большинства россиян снижается иммунитет, в это время года обостряются многие заболевания. Их назвала в Александра Филева.Среди них — простудные заболевания, а также циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес.«При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов», — заявила специалист.Она объяснила, что из-за сильных перепадов температуры в течение дня сложно одеться по погоде, поэтому для ОРВИ и других инфекций создаются идеальные условия.Помимо этого, весной выше вероятность обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, увеличивается риск инфарктов и инсультов. Также напоминают о себе заболевания опорно-двигательного аппарата, дерматиты, заболевания желудочно-кишечного тракта. Филева добавила, что весной обостряются и хронические расстройства психики. Это связано с тем, что из-за длинного светового дня меняются биоритмы, активизируется гормональная система.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки