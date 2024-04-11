Врач Кондрахин назвал бананы и говяжью печень среди наиболее полезных продуктов для сердца

Кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин перечислил продукты, употребление которых укрепляет сердечное здоровье.Одним из наиболее полезных продуктов для сердца врач Кондрахин считает бананы.«Бананы содержат калий, который необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, включая работу мышцы сердца», - отметил медик в комментарии ИА Регнум.В пищу предпочтительнее употреблять зеленые немного недозревшие бананы, поскольку они менее сладкие и калорийные и их гликемическая нагрузка на организм ниже. Вдобавок такие плоды действуют на кишечник как пребиотики, стимулируя развитие полезной микрофлоры, и содержат клетчатку, помогающую снижать уровень холестерина и вредных жиров в крови.Еще один важный для сердца микроэлемент – магний, способствующий нормализации артериального давления. Его источниками могут быть разные продукты, врач Кондрахин посоветовал включить в рацион кунжутные семечки или кунжутное масло.Магний, а заодно и калий содержит в себе свекольный сок. Для профилактики проблем с сердцем врач порекомендовал употреблять свеклу.Также медик обратил внимание на необходимость достаточного употребления омега-3. Эти жирные кислоты улучшают состояние сосудистой ткани и препятствуют появлению в сосудах атеросклеротических бляшек. Для их получения нужно прежде всего есть морскую рыбу жирных сортов, включая сельдь или скумбрию.Среди наиболее полезных для сердца продуктов Кондрахин назвал и говяжью печень.«Говяжья печень содержит большое количество железа, которое благоприятно влияет на систему кровообращения», - уточнил эксперт.

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