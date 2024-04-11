ПОЧЕМУ ЛЕНИВЫЕ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ

Как будет выглядеть процесс старения, если вы не измените свою жизньКак правильно распределять жизненную энергиюКаждый автомобилист знает, какой стиль вождения убьет его двигатель, а какой – продлит срок службы автомобиля. Болиды «Формулы-1» – мощные, впечатляющие и стремительные машины. Пилоты эксплуатируют их на грани возможностей. Однако ни один другой автомобиль не изнашивается так быстро, как эти болиды. После гонки длиной около 250 км они отрабатывают свое, двигатели необходимо полностью перебирать.Человеческий организм работает по аналогичному принципу. Мы можем экономно обращаться со своим организмом и его ресурсами или же растратить все свои силы в короткий срок. Большинство людей – так нам кажется – считают, что должны жить по принципу «Формулы-1», и вдобавок получают за это признание общества. Плотный график в наши дни служит атрибутом не только работающих, но и пенсионеров, и школьников. Восхищения удостаиваются те, кто умудряется ежедневно совмещать многочисленные деловые и личные встречи.Как будет выглядеть процесс старения, если вы не измените свою жизнь.В возрасте около 25 лет. Реактивность мышц уже начинает незаметно угасать.В возрасте около 30 лет. Видны первые морщины возле глаз. Кости достигли максимальной прочности, с этого момента их плотность начинает снижаться. Мужчины замечают, что волосы становятся тоньше.В возрасте около 35 лет. Вы уже хуже слышите, но часто этого не замечаете, поскольку сперва пропадает чувствительность к высоким тонам.В возрасте около 40 лет. Функционально состояние сердца начинает ухудшаться с 40-летнего возраста. У мужчин с этого момента начинает снижаться уровень полового гормона тестостерона – примерно на 1 % в год. Читать ежедневную прессу становится немного труднее. Вам приходится постоянно держать газету перед собой, чтобы четко различать буквы, – таковы первые признаки старческой дальнозоркости. Возможно, вам уже требуются очки для чтения.В возрасте около 45 лет. Если вы женщина, возможно, вы уже подошли к периоду менопаузы. Ваше тело производит меньше половых гормонов. Плотность костей сильно снижается.Если вы мужчина, возможно, вы заметили увеличение лысины и, напротив, значительное увеличение количества волос на теле. За эти изменения, в первую очередь, отвечает половой гормон тестостерон.Вне зависимости от половой принадлежности постепенно снижается потребность в калориях. Увеличивается вес тела. Мышцы замещаются жиром.В возрасте около 50 лет. Снижается кислородная емкость крови. Ухудшается циркуляция крови в кровеносных сосудах.В возрасте от 60–70 лет. Краткосрочная память работает все хуже. Вы еще можете вспомнить стихотворения, которые учили в школе, но не всегда помните, где оставили ключи от машины. Кроме того, защитные силы организма работают уже не так эффективно, как раньше, – простуды затягиваются. Ухудшается чувство равновесия. Примерно каждая третья женщина и каждый пятый мужчина уже в возрасте 60 лет обнаруживают признаки сокращения костной массы (остеопороз). У каждого третьего можно диагностировать кальциноз сосудов (артерий).По сравнению с 20-летним возрастом мышечная масса потеряла от 5 до 9 кг.На что растрачивается жизненная энергия:на стресс;на движения;на еду;на холод;на недостаток сна;на некоторые тонизирующие вещества.Проверьте, сколько энергии вы тратите впустую1. Как вы оцениваете свой рабочий и личный стресс?а) я почти ежедневно испытываю чрезмерную нагрузку 2 баллаб) фазы напряжения чередуются с фазами покоя примерно поровну 1 баллв) я не могу пожаловаться на чрезмерный стресс 0 баллов2. Как вы питаетесь?а) я страдаю ожирением 2 баллаб) я могу есть столько сколько хочу и не поправляюсь 2 баллав) у меня нормальный/идеальный вес, однако я должен следить за своим питанием, чтобы его поддерживать 0 баллов3. Вы курите?а) да, пачку в день 1 баллб) да, больше пачки в день 2 баллав) нет 0 баллов4. Занимаетесь ли вы спортом?а) да, до 4 часов занятий спортом в неделю, распределенных на 3–4 раза 0 балловб) да, более четырех часов в неделю 1 баллв) нет, я не занимаюсь спортом 1 балл5. Какой температурный режим вы предпочитаете?а) я очень чувствителен к холоду и предпочитаю теплые помещения; всегда относительно тепло одеваюсь 0 балловб) я предпочитаю прохладные помещения и одеваюсь относительно легко 1 баллв) мне кажется, у меня нормальное восприятие температуры 0 баллов6. Сколько кофе, черного чая и других кофеинсодержащих напитков вы выпиваете ежедневно?а) я не пью ничего из этого 0 балловб) 1–2 чашки в день 1 баллв) больше 2 чашек в день 2 балла7. Как долго вы обычно спите?а) менее семи часов 2 баллаб) 7–8 часов 1 баллв) более восьми часов 0 балловПодсчитайте набранный результат.0–4 балла. Сердечные поздравления. Вы уже живете по принципу энергосбережения. Однако в нашей книге вы, возможно, обнаружите некоторые рекомендации по экономии энергии, с которыми вы еще не знакомы. В любом случае, стоит продолжить чтение.5–8 баллов. Внимание, в некоторых сферах жизни вы расходуете энергию впустую. Пройдите тест еще раз и обратите внимание на ответы, которые принесли вам два балла. Изменив свой образ жизни в этих сферах, вы откроете огромный энергетический потенциал. Обратите особое внимание на наши практические рекомендации для экономии энергии.9–14 баллов. Вы живете по принципу «Формулы-1» и растрачиваете энергию во многих областях жизни. Нажмите на тормоз, наши последующие рекомендации и программа смогут вам в этом помочь. Уже через короткое время вы ощутите пользу от наших советов.Не бойтесь покоя, бездеятельности, лени или праздности – ведь именно в это, казалось бы, упущенное время вы делаете для своего организма нечто удивительное: вы экономите энергию».Возможная продолжительность жизни человека и животныхРабочая пчела – 3–6 месяцевКрот – 2 годаМышь – 4 годаПчелиная матка – 5–20 летДождевой червь – 6 летСобака – 18 летВиноградная улитка – 18 летКошка – 20 летЛев в дикой природе – 10 летЛев в неволе – 20 летБелый медведь в дикой природе – 20 летБелый медведь в неволе – 40 летДельфин – 30 летЛетучая мышь – 30 летБурый медведь – 47 летШимпанзе – 50 летСтраус – 62 годаАллигатор – 66 летСова – 68 летСлон – 70 летОрел – 80 летРечная жемчужница – 100 летЧеловек – 130 летЧерепаха – 150 летДаже если кажется, что здоровье для большинства людей обладает наивысшей ценностью, заботу о нем они проявляют реже, чем о чем-либо другом. В нашем сознании стресс, взбудораженность, постоянная активность стоят в одном ряду с успехом, здоровьем, фитнесом и долголетием.

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