Гериатр Рунихина рассказала, можно ли пожилым пить кофе каждый день

Кофе давно уже включили в список полезных напитков, которые помогают защищать от деменции, болезней сердца и даже рака. И пожилые люди — не исключение.По словам Надежды Рунихиной, главного гериатра Москвы, каких-то глобальных ограничений по поводу употребления кофе для людей старшего возраста нет. Причем им можно пить этот ароматный напиток каждый день по 1-2 порции — это пойдет на пользу. Как отмечается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения, кофе улучшает когнитивные функции и помогает в профилактике рака, что особенно важно для людей старшей возрастной группы.Как уточнила гериатр, иногда после выпитого кофе у людей в возрасте могут возникать последствия — тахикардия, беспокойство, мышечный тремор или головокружение. Чаще такая реакция бывает у женщин. По словам специалиста, это говорит о слишком большой дозе кофеина. При появлении таких симптомов, надо уменьшить количество кофе в своем рационе.Самый вредный способ заваривания кофеСегодня мало кто сомневается в пользе кофе, однако врачи и ученые подчеркивают: многое зависит от дозы кофеина и добавок к напитку — например, молока или сливок, а также от способа заваривания.Так, недавно шведские ученые провели эксперимент продолжительностью в 20 лет, в котором участвовали более 500 тысяч человек. И выяснили, что кофе из френч-пресса или сваренный в турке повышает холестерин и риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов.Как поясняли исследователи, в кофе есть вещества, которые могут повышать уровень плохого холестерина. Причем в нефильтрованном кофе этих веществ в 30 раз больше, чем в фильтрованном. Еще из интересного. По словам автора исследования профессора Гётеборгского университета Дага С. Телле, оказалось, что те, кто пил фильтрованный кофе, чувствовали себя немного лучше, чем те, кто вообще не пил этот напиток. Как отмечал ученый, этот факт нельзя объяснить возрастом, полом и образом жизни. Среди добровольцев — противников кофе риск преждевременной смертности оказался выше, чем среди любителей фильтрованного кофе.

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