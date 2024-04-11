Врач Ратникова назвала неожиданный симптом анемии
По словам специалиста, все названные симптомы могут быть характерны для различных заболеваний.
— Безусловно, одной из причин анемии является дефицит железа. Он проявляется в виде слабости, утомляемости, снижения физической активности, — отметила терапевт.
Еще одним признаком анемии служит пикацизм — состояние, когда человеку хочется съесть то, что нельзя. Речь идет не о фастфуде, чипсах и прочей нездоровой пище, а о том, что в принципе не употребляется людьми, например, лед.
Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова рассказала, дефициты каких микроэлементов могут возникать в организме при исключении из рациона животного белка.
Эксперт уточнила, что каждая пятая женщина на Земле сталкивается с анемией — в основном до 49 лет. При этом иногда такой недуг скрывает за собой злокачественные новообразования, поэтому перечисленные изменения в организме игнорировать нельзя.
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