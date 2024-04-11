Даже если не болит: две категории здоровых людей, которым нужно пройти эндоскопию

Эндоскопия органов пищеварения — это их осмотр с помощью эндоскопа. Как правило, пациенты проходят такое обследование уже имея жалобы. Однако есть категории здоровых людей, которым также требуется эндоскопия.Видов эндоскопии множество. Но если нужно осмотреть органы желудочно-кишечного тракта, используют два его типа: гастроскопию (то самое обследование, когда нужно глотать лампочку) и колоноскопию.Кому требуется пройти эти обследования? Как с помощью эндоскопии предупредить развитие рака? А главное, как пройти процедуру максимально комфортно? На эти и другие вопросы отвечает врач-эндоскопист.Как проводят эндоскопию«Врач осматривает органы с помощью специального прибора — эндоскопа. Это гибкая трубка с микрокамерой, — рассказывает врач Галина Николаева. — В зависимости от объекта обследования мы выделяем два типа эндоскопии: гастроскопия — для пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, а также колоноскопия — для всей толстой кишки и конечных отделов тонкой кишки».Эндоскопия — это больно?«Это дискомфортно. Поэтому мы рекомендуем проходить исследования с использованием наркоза. Вы будете спокойно спать в течение процедуры, а затем легко проснетесь и вернетесь к своим делам», — отвечает врач.Однако после обследования под наркозом нельзя садиться за руль: внимание из-за перенесенной анестезии немного рассеивается. По этой же причине не стоит планировать поход к врачу в день публичного выступления или экзамена.«Побочек после колоноскопии в виде коликов и вздутия живота точно не будет, — говорит Галина Николаева. — Во время процедуры мы используем инсуфляцию СО2 — расправляем просвет органа углекислым газом для осмотра. Такой метод повышает переносимость и безопасность вмешательства, что подтверждают и наши анестезиологи».Что дает эндоскопия?Современная аппаратура высокой четкости транслирует максимально точное изображение в обычном или белом свете и в режиме цифрового улучшения изображения i-scan.«С помощью этой методики патологический очаг видно более четко, из него можно прицельно взять биопсию и получить более качественный результат», — говорит Галина Николаева.Врач может сделать фото и видео патологических образований. Если обнаружится серьезная проблема, это позволит обойтись без повторной эндоскопии, а сразу планировать эндоскопическое или хирургическое лечение. Кроме того, с помощью фото и видео врач можно сравнивать изменения слизистой в динамике.Во время ЭГДС (эндоскопического исследования верхних отделов ЖКТ) можно провести забор материала для:цитологического исследования;определения лактазной недостаточности (наличия или отсутствия фермента, расщепляющего молочный белок);исследования на бактерию Helicobacter pylori несколькими методами (экспресс- методом, методом ПЦР с определением патогенности этого микроорганизма и методом определения генов устойчивости к кларитромицину (основной препарат для антигеликобактерной терапии) или посевом материала на Helicobacter pylori с определением чувствительности к антибиотикам).Во время колоноскопии врач-эндоскопист может:удалить все полипы;взять фрагмент тканей, которые выглядят подозрительно, для последующего гистологического исследования;выявить начальные стадии воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), чтобы улучшить прогноз лечения.Когда нужно сделать эндоскопию«В первую очередь эндоскопия требуется, если ее назначил лечащий врач: гастроэнтеролог, проктолог, гинеколог, ЛОР или онколог для уточнения диагноза. Ведь многие опасные состояния ЖКТ (полипы или атрофический гастрит) протекают бессимптомно», — отвечает Галина Николаева.Но даже здоровым людям нужно пройти обследование в двух случаях:вам исполнилось 40 лет, то есть пришла пора скрининга для профилактики онкозаболеваний пищеварительной системы;если в семейном анамнезе есть рак ЖКТ, то скрининг нужно пройти на 10 лет раньше, с того момента, когда заболевание было выявлено у кровного родственника.Как подготовиться к гастроскопии«Если утром вам предстоит гастроскопия, учтите, что есть и пить до обследования нельзя, — предупреждает врач. — Последний прием пищи — это легкий ужин накануне вечером».Кроме того, нельзя курить и рассасывать леденцы для свежести дыхания. Все это повышает слюноотделение и затрудняет врачу обзор.Как подготовиться к колоноскопии«Перед колоноскопией важно соблюсти трехдневную диету без клетчатки (зерен, фруктов, овощей и ягод). Кроме того, стоит выпить специальный очищающий препарат. Благодаря этому в зоне осмотра не будет желчи, слизи и кишечного содержимого, — говорит Галина Николаева. — Органы будут идеально чистыми, и от нас не укроется ни один, даже самый маленький полип, из которого в дальнейшем мог бы вырасти большой рак. Но мы не дадим ему такого шанса!»

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