Психолог Парамонова оценила влияние проблем с психикой на развитие диабета и болезней сердца

Психолог Ольга Парамонова: если психика не выдерживает стрессового напряжения, реакциями на него могут стать физические проблемы, включая диабет т болезни сердца.Психолог Парамонова сообщила , что в тех случаях, когда нервная система человека не может справиться с давлением из-за каких-то стрессовых событий, его тело начинает реагировать, чтобы обеспечить ей необходимую разрядку. При этом может, например, возникать состояние аффекта, когда совершаются неконтролируемые действия: например, человек кричит или бьет кулаком о твердую поверхность.Но если стрессовое напряжение оказывается более сильным, то физическими реакциями, замещающими психические, могут стать уже заболевания, рассказала психолог.«Если психика не справляется, то это переходит в тело, то есть тело частично берет на себя функцию психики. Тогда могут возникнуть: артериальная гипертензия, язвенные поражения, сахарный диабет, мигрени; ишемическая болезнь сердца», - предупредила Парамонова.Специалист добавила, что разрушительное воздействие стресса определяется его продолжительностью. Длительное воздействие стресса чревато гормональным дисбалансом из-за выброса в кровь большого количества таких гормонов как адреналин, норадреналин, кортизол. Их высокие концентрации способствуют усилению тревоги, нарушениям сна и ухудшению функциональности иммунной системы – все это делает организм более восприимчивым к действию разных патогенов, воспалительным процессам и заболеваниям.«Некоторых беспокоит тема влияния стресса на возникновение онкологии. Этот вопрос остается открытым. На сегодняшний день однозначного ответа нет. Дистресс приводит к снижению защитных функций организма и, как следствие, возникновению различных заболеваний», - добавила эксперт.

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