Врач предупредил о неочевидной опасности частой боли в горле
«Порок сердца бывает врожденный и ревматический, все пороки сердца тяжелые — это следствия невылеченных ангин», — пояснил доктор.
Врач-оториноларинголог Андрей Овчинников в эфире передачи также предостерег россиян от удаления миндалин без веских показаний к операции.
«Если мы удаляем эти небные миндалины, мы тем самым убираем тот самый фильтр, который защищает наш организм, и вся инфекция, достаточно многообразная, достаточно агрессивная, начинает устремляться по органам-мишеням нашего организма — это суставы, это почки, это сердце», — пояснил эксперт.
Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял распространенный миф о лечении горла. Специалист рассказал, что больное горло нельзя лечить горячим чаем, потому что горячие напитки могут усилить процессы воспаления.
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