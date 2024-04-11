SMR: исследование утверждает, что причина бессонницы у женщин в циркадных ритмах
Согласно порталу Sleep Medicine Reviews(SMR), одной из главных причин этого являются различия в циркадных ритмах. Циркадные ритмы – это биологические процессы, связанные со сменой дня и ночи, которые контролируют наше состояние бодрствования и сна.
Исследование выявило, что у женщин циркадные ритмы менее стабильны по сравнению с мужчинами. У них момент начала выработки гормона сна мелатонина наступает раньше, чем у мужчин, а также температура тела достигает своего максимума вечером раньше, чем у мужчин.
Эти различия приводят к тому, что у женщин биологические часы могут отставать или опережать график сна, что затрудняет процесс засыпания и пробуждения. Специалисты отмечают, что различия в биологических часах и циклах сна у женщин в пять раз выше, чем у мужчин.
Эти новые выводы подчеркивают важность дальнейших исследований в области сна и бессонницы с учетом половых различий. Ученые надеются, что эта информация поможет разработать более эффективные методы лечения и улучшения качества сна у женщин.
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