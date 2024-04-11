Врач Кулешов рассказал об опасности пониженного давления

Пониженное давление может быть признаком внутреннего кровотечения. Об этом рассказал врач общей практики Роман Кулешов.По словам специалиста, норма артериального давления — 120 на 80. О внутреннем кровотечении могут свидетельствовать показатели около 100 на 60. Внутреннее кровотечение, по уточнению врача, может возникать в желудочно-кишечном тракте. Однако для женщин есть вероятность перепутать менструацию с неестественной гинекологической потерей крови.— Дело в том, что кровотечение обычно незначительное, поэтому, как правило, человек его не замечает. Желудочно-кишечные кровоизлияния возникают из-за язвенных колитов в верхних и нижних отделах тракта. Также потеря крови происходит при миоме матки или эндометриозе, — пояснил Кулешов порталу «Доктор 24».Доктор уточнил, что прием лекарств для понижения давления при неверной дозировке может вызвать гипотонию. Похожий эффект оказывают мочегонные препараты и лекарства для снижения пульса.Повышенным артериальным давлением считается показатель 140 на 90, но при показателе 130 на 80 уже увеличивается риск инфарктов и инсультов. Об этом предупредил врач-кардиолог Владимир Глаголев.

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