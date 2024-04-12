Доктор медицинских наук, кардиолог Людмила Саламатина посоветовала использовать вместо обычной поваренной соли калиевую.Кардиолог Саламатина назвала особую соль, которая снижает давление и риск инсульта. В частности, отметила врач, при имеющейся гипертонии целесообразно употреблять калиевую соль.«Людям с гипертонией можно заменить обычную поваренную соль на калиевую: доказано, что это снижает риск инсультов и летальных исходов», - сказала Людмила Саламатина.Профессор напомнила, что причиной гипертонии часто становится избыточное количество натрия в повседневном питании наряду с нехваткой калия. Кардиолог подчеркнула, что одним из эффективных и проверенных способов снизить давление является ограничение натрия в будничном рационе. Системное ограничение натрия может дать эффект снижения АД на 10 пунктов – это сопоставимо с действием некоторых лекарств. В свою очередь, достаточное употребление калия благотворно сказывается на балансе давления. Поэтому следует включить в рацион калиевую соль (заменив ею поваренную хотя бы частично) или обсудить с врачом возможность приема калиевых добавок.Также врач-кардиолог обратила внимание на то, что оптимальным форматом питания для защиты от развития гипертонии является диета DASH. В ней тоже делается упор на ограниченном употреблении поваренной соли. Следование этой диете эффективно содействует снижению уровня холестерина и вместе с этим – риска сердечно-сосудистых заболеваний.«Если еда кажется пресной, используйте лимон, травы, – они придадут блюдам приятный яркий вкус. Здоровым людям можно потреблять до 8-10 г поваренной соли в день и также не нужно потреблять ее заменители для профилактики гипертонии», - констатировала кардиолог.

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