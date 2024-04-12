Дерматолог Егорова рассказала, какие родинки нужно удалять

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала о том, как и когда рекомендуется удалять родинки.По словам специалиста, опасными считаются родинки, поменявшие свой цвет. В норме они должны быть в диапазоне от светло-коричневых до темно-коричневых. Но если их оттенок приближается к черному или фиолетовому, это уже тревожный признак.Также стоит обратить внимание на размер родинки. Как только она начинает увеличиваться, даже не меняя цвета, стоит обследоваться. Также рекомендуется провериться, если родинка изменила свою форму.Если родинка вызывает опасения, врач на приеме возьмет соскобы и отправит их на биопсию. По ее результатам будет поставлен диагноз.Кроме того, можно удалить родинки, если они расположены в зоне, где постоянно травмируются. Сделать это может каждый по своему желанию в кабинете дерматолога. В такой ситуации важно помнить только одно: удаленные ткани обязательно должны быть направлены на последующую биопсию, даже если родинка не вызывает подозрений.Удаляют родинки либо скальпелем, либо с помощью специального аппарата Сургитрон. Оба метода проводятся в пределах здоровой ткани

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