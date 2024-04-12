Как правильно измерить пульс и какой пульс можно назвать нормальным?

Ритмичное сердцебиение - один из основных показателей здоровья человека. Помимо четкого ритма и наполнения ПУЛЬСА важную роль играет частота сердечных сокращений - именно их количество подсчитывается при определение количества пульсаций артерий в области запястья.Норма сердцебиения - это не условная величина. Она, конечно, колеблется в достаточно широком диапазоне, в зависимости от возраста, и даже половой принадлежности. Например, само сердце у мужчин больше и сокращается с большей силой, чем у женщин, поэтому нормативные данные для сильной половины человечества немного меньше.Измеряем пульс. Какой пульс считается нормальным.Но средняя величина сердечных сокращений все же четко определена врачами - количество ударов сердца в минуту у здорового человека в состоянии физиологического и психологического покоя составляет от 55 до 80 ударов.Эти нормативы касаются взрослых людей, потому что в педиатрии данные немного другие - к примеру, у новорожденного сердце бьется со скорость 140 ударов в минуту, и лишь после трехлетнего возраста пульс становится меньше 100 ударов.Уже с подросткового возраста количество ударов сердца приближается ко взрослой норме - и составляет от 60 до 70-80 ударов в минуту.Но количество ударов сердца может претерпевать изменения с возрастом: например, чем чаще человек, тем быстрее может биться сердце. Начиная с тридцатилетнего возраста число сердечных сокращений увеличивается в среднем на 5 ударов в минуты каждое десятилетие. У нетренированного сердца пульс может увеличиваться на 10 ударов каждые 5-10 лет. У спортсменов и лиц, регулярно занимающихся физкультурой или физическим трудом, этого изменения не происходит, или происходит в значительно меньшей степени.Пульс - он как зеркало, отражает все происходящие в организме изменения - повышение температуры, изменения в обменных процессах и гормональном фоне. Он меняется при любом заболевании внутренних органов - не только частотой, но и темпом, равномерностью, наполнение и другими своими характеристиками. Существует даже целая наука определения патологических изменений в организме по пульсу. В традиционной китайской медицине - это обычная практика. В то время как у нас значение пульсу практически не придается, кроме фиксации количества ударов.Каждый пациент должен самостоятельно уметь замерять пульс.Замерять пульс лучше и правильнее всего в состоянии покоя на лучевой артерии, просчитывать его стоит не менее минутыСегодня автоматические тонометры и умные часы и фитнес-браслеты показывают частоту сердечных сокращений - это многократно облегчило эту задачу. Но автоматические тонометры и браслеты не могут ощутить перебои в работе сердца по пульсу - а вы сможете. И этот простой навык сможет помочь вовремя определить возникшие проблемы и обратиться за помощью к кардиологу

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