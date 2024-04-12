Врачи назвали бекон среди пяти продуктов, которые становятся провокаторами тромбов

Врачи предупреждают, что продукты, ведущие к накоплению в крови холестерина, способствуют развитию атеросклероза и вместе с ним тромбоза.Повышение уровня холестерина происходит незаметно для человека – этот процесс не сопровождается болью и не вызывает появления каких-то настораживающих симптомов. Между тем накопление в кровотоке его «плохих» фракций чревато возникновением опасных осложнений. Одним из них является возникновение бляшек на внутренних стенках сосудов, заполняющих пространство и нарушающих течение крови, грозящих закупоркой.«Накопление в кровотоке холестерина увеличивает риск развития атеросклероза, недугов со стороны сердца, а также провоцирует образование тромбов. Это уже грозит опасными для жизни состояниями», - приводит предупреждение врачей «Российская газета».Ссылаясь на данные греческого портала Pronews.gr, издание сообщает, что медиками были названы пять продуктов, которые часто становятся провокаторами тромбов. Одним из таких продуктов является бекон.«В жареном виде бекон содержит очень большое количество насыщенных жиров, избыток которых провоцирует опасные процессы в организме, грозящие образованием тромбов», - отметили врачи.Здоровым людям полностью отказываться от бекона не обязательно, но употреблять его следует как можно реже. Людям с ожирением, атеросклерозом, больной печенью и хроническими сердечными нарушениями нужно консультироваться с лечащим врачом по поводу возможности есть данный продукт.Также к числу провокаторов тромбов в сосудах они причислили стейки – еще один богатейший источник насыщенных жиров. Специалисты посоветовали перед готовкой обрезать жир с мяса – его более постные варианты гораздо полезнее для организма.Какие еще продукты становятся провокаторами тромбов при слишком частом употреблении:Ребрышки;Блюда из баранины;Колбасные изделия (особенно копченые).Врачи отметили, что взрослым людям нужно знать свой уровень холестерина, а после 50 лет проверять его раз в год независимо от наличия жалоб на самочувствие. В тех случаях, когда имеются хронические сердечно-сосудистые заболевания и лишний вес, проверки уровня холестерина должны быть более регулярными в любом возрасте.

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