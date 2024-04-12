Кардиолог рассказал, как межсезонье влияет на работу сердечно-сосудистой системы

В весенние месяцы у некоторых людей чаще проявляются обострение хронических заболеваний сердца и сосудов. Именно в межсезонье происходит ухудшение самочувствия, повышается артериальное давление, появляется аритмия и обостряется хроническая ишемия сердца. О причинах весеннего обострения недугов сердечно-сосудистой системы в рассказала врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Евгения Еремина.Среди основных причин сезонных обострений заболеваний сердца специалист называет изменение биоритмов человека, климатические факторы, увеличение светового дня. Но самым опасным из них является малоподвижный образ жизни в течение зимних месяцев, когда организм расходует основные силы на обогрев.По мнению доктора Ереминой, именно зимой люди начинают есть больше жирной и углеводной пищи, а потребление фруктов снижается, что приводит к нехватке полезных веществ.С приходом весенних дней организм также снижает выработку гормона сна - мелатонина. Именно его недостаток приводит к нарушениям биоритмов организма и вызывает дисбаланс в работе его жизненно важных систем. Межсезонные скачки температуры воздуха, повышенная влажность и нестабильное атмосферное давление лишь усугубляют ситуацию. Все вышеперечисленные факторы провоцируют гипертонические кризы и сбои в работе сердца.Для поддержания здоровья и снижения риска обострения сердечно-сосудистых заболеваний специалист советует постоянно контролировать артериальное давление, принимать назначенные лекарства и правильно питаться.«Чтобы облегчить состояние организма, необходимо следить за своим весом. В весеннее время важно съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день. Для здоровья сердца и сосудов требуется 30 минут умеренных физических нагрузок ежедневно. Особенно полезны плавание, ходьба в среднем темпе, езда на велосипеде», - уточняет Евгения Еремина.

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