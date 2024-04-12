Кардиолог рассказал, как межсезонье влияет на работу сердечно-сосудистой системы
Среди основных причин сезонных обострений заболеваний сердца специалист называет изменение биоритмов человека, климатические факторы, увеличение светового дня. Но самым опасным из них является малоподвижный образ жизни в течение зимних месяцев, когда организм расходует основные силы на обогрев.
По мнению доктора Ереминой, именно зимой люди начинают есть больше жирной и углеводной пищи, а потребление фруктов снижается, что приводит к нехватке полезных веществ.
С приходом весенних дней организм также снижает выработку гормона сна - мелатонина. Именно его недостаток приводит к нарушениям биоритмов организма и вызывает дисбаланс в работе его жизненно важных систем. Межсезонные скачки температуры воздуха, повышенная влажность и нестабильное атмосферное давление лишь усугубляют ситуацию. Все вышеперечисленные факторы провоцируют гипертонические кризы и сбои в работе сердца.
Для поддержания здоровья и снижения риска обострения сердечно-сосудистых заболеваний специалист советует постоянно контролировать артериальное давление, принимать назначенные лекарства и правильно питаться.
«Чтобы облегчить состояние организма, необходимо следить за своим весом. В весеннее время важно съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день. Для здоровья сердца и сосудов требуется 30 минут умеренных физических нагрузок ежедневно. Особенно полезны плавание, ходьба в среднем темпе, езда на велосипеде», - уточняет Евгения Еремина.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Кардиология
Добавить комментарий