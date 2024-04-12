Врач Тананакина объяснила, сколько сахара в день может съесть взрослый человек
Сахар – лучший источник энергии для человеческого организма, он поддерживает хорошее настроение, мозговую активность, и в определенном объеме вполне уместен в повседневном рационе. Врач Тананакина объяснила в комментарии РИАМО, сколько сахара в день может съесть взрослый человек.
Медик отметила, что ежедневно без ущерба для здоровья можно съесть несколько ложек сахара. Речь идет о так называемом добавленном сахаре: том, что мы кладем в чай или кофе, либо содержащемся в составе магазинных продуктов и напитков.
«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара, не более 25 грамм в день для взрослых, что составляет примерно 6 чайных ложек», - уточнила врач Тананакина.
Специалист предупредила, что регулярное употребление сахара в большем количестве повышает риск ожирения и связанного с ним диабета 2-го типа. Кроме того, избыток данного продукта в рационе негативно отражается на состоянии кровеносных сосудов и сердца.
«Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара», - подчеркнула медик.
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